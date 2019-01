Ngày 29-1, sau hơn một ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án Lưu Hoàng Vũ (38 tuổi, nhân viên Công ty Bảo hiểm PJICO Phú Yên, gọi tắt là PJICO Phú Yên) bị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



HĐXX nhận thấy chưa đủ căn cứ buộc tội như cáo buộc của VKS. Tòa yêu cầu điều tra bổ sung nhiều vấn đề không thể khắc phục tại phiên tòa, làm rõ thêm nhiều nội dung vụ án cũng như khắc phục các vi phạm về tố tụng trong quá trình điều tra theo đề nghị của các luật sư bào chữa cho bị cáo.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKSND tỉnh Phú Yên đề nghị HĐXX tuyên phạt Lưu Hoàng Vũ 2-3 năm tù về tội danh trên.

Theo VKSND tỉnh, từ tháng 4-2011, Vũ được giám đốc PJICO Phú Yên bổ nhiệm phụ trách Phòng Bảo hiểm khu vực thị xã Sông Cầu. Từ tháng 6-2014 đến tháng 3-2016, Vũ ký 41 hợp đồng bán bảo hiểm ô tô với 24 khách hàng, tổng số tiền phí bảo hiểm phải thu là hơn 332 triệu đồng. Vũ thu được 323 triệu đồng nhưng chỉ nộp về cho công ty hơn 57 triệu đồng, còn lại lấy sử dụng.

Để không bị phát hiện, sau khi thu phí bảo hiểm, Vũ không báo về công ty, không xuất hóa đơn. Do đó, PJICO Phú Yên nghĩ là khách hàng chưa nộp phí. Có những trường hợp Vũ dùng hóa đơn cũ tẩy xóa, ghi lại để giao cho khách hàng. VKS xác định: Trong hơn 265 triệu đồng Vũ không nộp về công ty có nhiều khoản là phí khai thác, hoa hồng Vũ được hưởng, sử dụng cho hoạt động của Phòng Bảo hiểm khu vực thị xã Sông Cầu. Từ đó VKS kết luận Vũ chiếm đoạt hơn 208 triệu đồng.

Trong khi đó tại phiên tòa, đại diện PJICO Phú Yên khẳng định tính đến thời điểm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố Lưu Hoàng Vũ, công ty doanh nghiệp bảo hiểm này không có thiệt hại nào do Vũ gây ra vì Vụ đã trả nợ đủ cho công ty theo đúng biên bản thỏa thuận cam kết trả nợ hai bên. Đại diện PJICO Phú Yên đề nghị HĐXX xét xử vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, đại diện công ty này có đơn cho rằng Vũ bị oan.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Hoàng Vũ cho rằng Vũ không có hành vi phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bởi bản chất vụ án thể hiện đây là quan hệ tranh chấp dân sự giữa công ty với nhân viên. Theo các luật sư, hai bên đã giải quyết đúng quy định trước thời điểm công an tỉnh khởi tố vụ án.

Các luật sư cho rằng trong quá trình điều tra, truy tố, nhiều chứng cứ chứng minh Vũ không phạm tội nhưng không được xem xét, có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng. Theo đó, CQĐT xác định chưa đúng người bị thiệt hại (nếu có) trong vụ án này. Do đó cần làm rõ người bị thiệt hại là khách hàng mua bảo hiểm hay công ty bảo hiểm. Các luật sư đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo không phạm tội, đề nghị tuyên trả tự do cho bị cáo…

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố Vũ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, giám đốc PJICO Phú Yên có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT công an tỉnh, VKSND tỉnh không khởi tố vụ án hình sự đối với Vũ. Văn bản này nêu: Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT công an tỉnh đối với Vũ về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 256 triệu đồng phí bảo hiểm của PJICO Phú Yên là hoàn toàn chưa đúng với sự thật. Thực tế Vũ không chiếm đoạt tiền của công ty và công ty cũng không bị chiếm đoạt số tiền này.

Giám đốc PJICO Phú Yên khẳng định: Trước khi Cơ quan CSĐT công an tỉnh khởi tố Vũ, ngày 2-4-2018, công ty này và Vũ đã thống nhất số tiền nợ và ông Vũ đã nộp đủ tiền cho công ty. Vũ cũng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm cá nhân đối với công ty. Giám đốc PJICO Phú Yên cho rằng đây là vấn đề dân sự giữa Vũ và công ty.

“Để đảm bảo khách quan, tránh hàm oan cho người vô tội, PJICO Phú Yên kính đề nghị Cơ quan CSĐT công an tỉnh hủy quyết định khởi tố đối với ông Lưu Hoàng Vũ” - văn bản nêu. Tuy nhiên, sau đó chính giám đốc PJICO Phú Yên lại có văn bản xin rút “văn bản kêu oan” nêu trên.