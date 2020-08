Y án anh em giết cựu đại úy công an chiều 30 tết

Ngày 18-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ đối với anh em bị cáo Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi) bị truy tố về tội giết người.



Đây là vụ án từng gây rúng động dư luận ở TP Cần Thơ vì hai bị cáo gây ra án mạng vào chiều 30 tết, nạn nhân là một đại úy công an.

Theo hồ sơ, Minh và Giàu là anh em ruột, cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Cả hai đều là người có tiền án và nhiều tiền sự.

Sau khi chấp hành án phạt tù trở về, Minh và Giàu không ăn năn hối cải mà có nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Vì thế, hai bị cáo nhiều lần bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính nên họ có thái độ thù ghét công an.



Hai bị cáo Đặng Ngọc Minh (phải) và Đặng Ngọc Giàu tại tòa phúc thẩm. Ảnh: NHẪN NAM

Chiều 24-1 (tức ngày 30 tết Canh Tý), anh Nguyễn Thanh Hải là cảnh sát khu vực Công an phường An Hội (nay là Thới Bình), quận Ninh Kiều mặc cảnh phục, đang khóa cửa nhà để đến bảo vệ đường hoa nghệ thuật.

Thấy vậy, Giàu cầm dao tự chế qua trước nhà anh Hải lớn tiếng thách thức. Cùng lúc, bị cáo Minh cũng từ nhà đi qua giật cây dao từ tay Giàu khiến lưỡi dao bị tuột khỏi chuôi dao.

Sau khi giằng co, anh em bị cáo cầm lưỡi dao và chuôi dao cùng tấn công anh Hải. Anh Hải bỏ chạy nhưng cả hai tiếp tục tấn công đến khi nạn nhân nằm bất tỉnh mới bỏ đi. Hậu quả đau lòng là sau đó anh Hải đã tử vong.

Gây án xong, cả hai bị cáo đến Công an phường Thới Bình đầu thú. Theo kết luận giám định pháp y, bị cáo Giàu có bệnh lý tâm thần là rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.

Bị cáo Minh có bệnh lý tâm thần là rối loạn nhân cách chống xã hội, hạn chế khả năng nhận thức do bệnh lý tâm thần. Tuy nhiên, cả hai đều có năng lực chịu trách nhiệm hình sự nên bị truy tố, khởi tố ngay sau đó.

Xử sơ thẩm vào ngày 23-4, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Minh tử hình, bị cáo Giàu mức án tù chung thân. Tòa sơ thẩm còn buộc hai bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 200 triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần, cấp dưỡng nuôi hai con của bị hại 10 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Sau đó, hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đại diện hợp pháp của nạn nhân là vợ anh Hải thì kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt cao nhất là tử hình đối với bị cáo Giàu.

Tại tòa phúc thẩm, hai bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối cải, mong được giảm án. Tuy nhiên, cả Minh và Giàu đều không cung cấp được chứng cứ mới để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX phúc thẩm cho rằng mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp. Các bị cáo và đại diện nạn nhân kháng cáo nhưng không nêu ra được tình tiết gì mới nên tòa không chấp nhận kháng cáo mà tuyên y án sơ thẩm.

Trước đó, năm 2012 Giàu bị TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) phạt ba năm tù về tội cố ý gây thương tích. Bị cáo Minh có sáu tiền sự về các hành vi gây mất trật tự công cộng, gây thương tích, làm hư hỏng tài sản. Năm 2013, Minh bị TAND quận Ninh Kiều phạt chín tháng tù về tội xúc phạm quốc kỳ.

Trong đơn kháng cáo tăng nặng hình phạt, vợ nạn nhân Hải cho rằng bị cáo Giàu từng có tiền án, tiền sự mà không tự cải sửa, lại tiếp tục phạm tội nghiêm trọng hơn nên phải chịu hình phạt cao nhất. Được biết, vợ nạn nhân Hải cũng là công an, hai vợ chồng mới có với nhau một con chung...