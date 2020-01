'Yêu' trẻ 12 lần, người đàn ông lãnh 4 năm tù

Mới đây, TAND TP Tân An (Long An) xét xử sơ thẩm Đoàn Văn Nhị (SN 1957) bị truy tố về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt Nhị mức án bốn năm tù. Bị hại trong vụ án là cháu NTNH (SN 2006).



Bị cáo Nhị bị bắt quả tang khi đang khỏa thân. Ảnh: PLO

Cơ quan chức năng xác định từ tháng 3-2019 đến tháng 7-2019, Nhị đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu H. tổng cộng 12 lần tại nhà nghỉ trên địa bàn TP Tân An, tỉnh Long An. Tại CQĐT, Nhị đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7 giờ, ngày 3-8-2019, cha mẹ cháu H. phát hiện Nhị có quan hệ tình dục với con gái mình nên cùng với mọi người bàn bạc bắt quả tang. Theo đó, bị cáo và cháu H. hẹn gặp nhau tại BV đa khoa Long An. Nhị đi đến một tiệm thuốc Tây mua một viên thuốc ngừa thai nhằm mục đích cho H. uống sau khi "quan hệ".

Gặp nhau, Nhị chở H. đến một căn nhà tại Tân An, Long An. Khi Nhị cởi quần áo của mình và của cháu H. chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội thì gia đình cháu H. bắt quả tang và giao cho công an xử lý. Kết luận giám định pháp y xác định bị hại có độ tuổi từ 13 năm 9 tháng đến 14 năm ba tháng.

Tại phiên tòa, Nhị thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. VKS sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi của bị cáo đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Nhị mức án từ bốn đến năm năm tù.

HĐXX nhận định bị cáo đã thực hiện hành vi giao cấu với bị hại 12 lần nên định khung cấu thành tăng nặng phạm tội từ hai lần trở lên. BLHS đã quy định về quyền được tôn trọng về danh dự, sức khỏe nhân phẩm. Trong đó, có sự an toàn về tình dục trẻ em, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần.

Do đó, cần xử phạt nghiêm cách ly ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Xem xét các tình tiết trong vụ án HĐXX đã tuyên phạt Nhị mức án bốn năm tù.