Phát hiện 1 thi thể trên sông ở vùng vừa xảy ra mưa lũ lịch sử 31/07/2025 16:45

(PLO)- Trong quá trình khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu trợ, người dân và nhà thiện nguyện phát hiện 1 thi thể trôi trên sông Nậm Mộ, tỉnh Nghệ An.

Chiều 31-7, Công an xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, thi thể trôi trên sông Nậm Mộ (đoạn qua bản Lở, xã Tương Dương) là người ở xã Chiêu Lưu.

Phát hiện một thi thể ở khu vực sông Nậm Mộ.

Sáng nay, người dân và các nhà thiện nguyện trong quá trình đi cứu trợ, giúp đỡ người dân bị thiệt hại trong đợt lũ lịch sử vừa phát hiện hiện một thi thể trôi trên sông Nậm Mộ (đoạn qua xã Tương Dương). Thi thể là nam giới, trong người không có giấy tờ tùy thân.

Nạn nhân mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen. Đầu giờ chiều nay, người thân ở xã Bảo Thắng (cũ, nay là xã Chiêu Lưu) đã xuống nhận dạng.

Ngày 30-7, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An băng qua dòng nước lũ đến giúp bà con xã Chiêu Lưu khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công an xã Tương Dương đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm và điều tra nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân tử vong.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, hoàn lưu bão số 3 gây ra lũ lịch sử trên địa bàn miền núi Nghệ An làm 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương, hàng chục nghìn ngôi nhà và công trình hạ tầng bị phá hủy. Tổng thiệt hại trên địa bàn Nghệ An ước tính lên tới hơn 3.450 tỉ đồng.