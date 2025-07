Sạt lở cô lập bản Ta Đo, sản phụ ‘vượt cạn’ sinh con trên đường 29/07/2025 13:06

(PLO)- Do lũ lụt làm sạt lở núi và đường, bản Ta Đo bị cô lập, sản phụ không thể đến trạm y tế, phải sinh con trên đường.

Sáng 29-7, người thân và lực lượng chức năng đưa chị Pịt Thị Hà (trú tại bản Ta Đo, xã biên giới Mường Típ, Nghệ An) ra Trung tâm Y tế Kỳ Sơn để sinh con.

Chị Pịt Thị Hà (trú tại bản Ta Đo, xã biên giới Mường Típ) sinh con trên đường.

Tuy nhiên, khi đến đoạn giáp ranh giữa xã Mường Típ và xã Mường Xén (Nghệ An), họ không thể di chuyển tiếp do gặp đoạn đường sụt lún, đang đứt gãy do mưa lũ. Chị Hà sau đó chuyển dạ, người thân gọi điện cầu cứu lực lượng y tế.

Nhận được tin báo khẩn, các y, bác sĩ của Trạm Y tế Mường Xén đang ở cụm bản Cánh đã lội bùn, vượt qua những đoạn khe suối còn ngập nước lũ, chạy đua với thời gian.

Đường sạt lở, đứt gãy do mưa lũ, chị Pịt Thị Hà phải "vượt cạn" sinh con trên đường.

Các y, bác sĩ cùng những người thiện nguyện trên đường đi cứu trợ đã giúp chị Hà vượt cạn thành công ngay trên đường. “Mẹ tròn con vuông”, tiếng khóc đầu tiên của con vang vọng giữa vùng núi rừng vừa trải qua cơn lũ lịch sử.

Hoàn cảnh gia đình chị Hà thuộc diện khó khăn lại bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua, các y, bác sĩ và nhà thiện nguyện, người dân đã góp tiền giúp đỡ cho chị.

Nhà người dân bản Ta Đo bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Công an xã Mường Típ cho biết thống kê ban đầu, bản Ta Đo có 10 hộ gia đình bị lũ cuốn trôi nhà hoàn toàn, 11 hộ bị nhà sập, hư hỏng và 68 hộ bị ảnh hưởng.

Trước hậu quả nặng nề của cơn bão, giao thông chia cắt, Thượng tá Và Bá Hùa - Trưởng Công an xã Mường Típ- đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an xã chủ động đi bộ vượt 20km đường đồi núi tiếp cận địa bàn bản Ta Đo để đồng hành cùng chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại.