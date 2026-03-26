Phát triển thành phố Đồng Nai ra sao sau khi được thành lập? 26/03/2026 14:37

(PLO)- Đồng Nai đưa ra nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để đưa thành phố trở thành trung tâm hàng không hiện đại, là thành phố kết nối toàn cầu.

Theo đề án dự thảo, sau khi thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương thì UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng mục tiêu phát triển từng giai đoạn.

Trung tâm hàng không hiện đại

Theo đó, năm 2026 tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại; xây dựng và đưa vào vận hành các phân khu động lực, hạ tầng khung và các chức năng chủ yếu, làm cơ sở định hình và phát triển đô thị sân bay Long Thành.

Đến năm 2035, Đồng Nai là đô thị động lực mới của quốc gia. Phát triển Đồng Nai trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế hàng không và dịch vụ chất lượng cao của quốc gia và khu vực, có năng lực cạnh tranh quốc tế; phát triển theo mô hình đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh.

Mô phỏng xây dựng khu vực Trung tâm hành chính - Chính trị của tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai luôn chú trọng việc phát triển kinh tế gắn chặt với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của người dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế sâu rộng; hướng đến xây dựng thành phố Đồng Nai kết nối toàn cầu.

Đến năm 2045, Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, là trung tâm kinh tế tri thức, phát triển năng động; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức cao; quản trị đô thị hiện đại; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Đến năm 2065, Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới; thuộc nhóm các thành phố sân bay đa chức năng.

Về tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm. Đến năm 2030 thì GRDP bình quân đầu người đạt trên 250 triệu đồng và đến năm 2035 GRDP bình quân đầu người đạt 380 triệu đồng, tiệm cận mức thu nhập của các đô thị phát triển trong khu vực.

Giai đoạn 2036-2045: Tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên. Quy mô GRDP đạt khoảng 4.800.000 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người thuộc nhóm cao trong khu vực, đạt tối thiểu 760 triệu đồng và đến năm 2065 quy mô GRDP đạt khoảng 24.000.000 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 2,7 tỉ đồng.

Các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá

Theo đề án, Đồng Nai xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm cơ chế chính sách, đề án như xây dựng đề án đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội phát triển Đồng Nai, trong đó có bao gồm thành lập khu thương mại tự do, thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực trình độ cao tới sinh sống và làm việc.

Xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh cho Đồng Nai. Quy hoạch và triển khai quy hoạch đô thị sân bay, trong đó bao gồm khu thương mại tự do, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu logistics hàng không, trung tâm dịch vụ hàng không, xây dựng triển lãm và hội nghị cấp vùng và quốc tế.

Đồng Nai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh và triển khai quy hoạch đô thị sân bay. Ảnh: VŨ HỘI

Phê duyệt quy hoạch đô thị sân bay Long Thành, đô thị Biên Hòa, đô thị Trảng Bom, đô thị Nhơn Trạch và các quy hoạch phân khu đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tập trung nguồn lực quy hoạch và xây dựng tuyến đại lộ ven sông Đồng Nai quy mô 8-10 làn xe và đường ven hồ Trị An. Di dời các cảng thuỷ nội địa hàng hóa và vật liệu xây dựng ra khỏi khu vực đô thị. Đẩy mạnh triển khai phát triển đô thị gắn với định hướng giao thông công cộng (TOD).

Phối hợp xây dựng hoàn thiện hệ thống đường cao tốc, quốc lộ, hạ tầng kết nối vùng. Đẩy nhanh việc xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; đường sắt đô thị đoạn Suối Tiên - Trung tâm chính trị, hành chính tỉnh - sân bay Long Thành.

Nhanh chóng triển khai xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư trở thành hạt nhân trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới phía Bắc Đồng Nai..

Khai thác hiệu quả hệ thống sông Đồng Nai để phát triển không gian đô thị ven sông hiện đại, kết hợp sinh thái - văn hóa - du lịch, hình thành các đại lộ ven sông, công viên sinh thái và các khu dịch vụ, văn hóa - nghệ thuật. Khai thác hiệu quả các lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa, gắn với các khu vực trọng điểm như hồ Trị An, Núi Chứa chan, Vườn quốc gia Cát Tiên và hệ thống sông hồ của tỉnh.

Triển khai các dự án đô thị, du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp ven sông, ven núi, ven hồ, tập trung phát triển các khu đô thị - du lịch - dịch vụ kề cận sân bay Long Thành.

Nghiên cứu thành lập Đại học Công nghệ Quốc tế Đồng Nai, các tổ hợp giáo dục và đào tạo đại học quy mô lớn tại đô thị Long Thành, Nhơn Trạch, Long Khánh, Đồng Xoài tạo nền tảng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ mới.