Phó Giám đốc Công an Phú Thọ nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Công an 12/06/2025 21:09

(PLO)- Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhận nhiệm vụ mới tại Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an.

Chiều 12-6, Công an Phú Thọ tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ và trao Kỷ niệm chương Hùng Vương cho Đại tá Nguyễn Quốc Vương.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã công bố quyết định của Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Quốc Vương - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: CACC

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao năng lực, phẩm chất, quá trình công tác và sự cống hiến của Đại tá Nguyễn Quốc Vương. Ông nhấn mạnh Đại tá Nguyễn Quốc Vương là cán bộ được đào tạo bài bản, từng đảm nhận nhiều vị trí tại Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Thọ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng.

Giám đốc Công an Phú Thọ chúc mừng Đại tá Nguyễn Quốc Vương được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy truyền thống đoàn kết, đóng góp tích cực vào công tác tổ chức cán bộ của Bộ Công an.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Quốc Vương cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ cùng các cơ quan, ban ngành địa phương. Ông Nguyễn Quốc Vương khẳng định sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, đoàn kết cùng tập thể Cục Tổ chức cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cũng trong chương trình, ông Nguyễn Mạnh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trao tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương cho Đại tá Nguyễn Quốc Vương. Đây là phần thưởng cao quý của tỉnh Phú Thọ nhằm ghi nhận những đóng góp của đồng chí trong thời gian công tác tại địa phương.