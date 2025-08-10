Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nói về 4 định hướng trọng tâm của quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc 10/08/2025 15:51

(PLO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm là dịp quan trọng để Lãnh đạo cao nhất của hai nước trao đổi toàn diện về những giải pháp lớn.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn của báo chí Hàn Quốc về ý nghĩa chuyến thăm, quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc cũng như các chính sách của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Sau đây là toàn văn bài phỏng vấn:

. Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích và những ưu tiên hàng đầu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc và những định hướng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong thời gian tới?

+ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Nhận lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến đất nước Hàn Quốc tươi đẹp và mến khách, với tư cách Quốc khách đầu tiên của Chính quyền mới.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc trên cương vị mới. Điều này thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao độ của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, quan hệ Việt-Hàn đã trở thành hình mẫu, phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Tổng Bí thư là sự khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Việt Nam trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Hàn Quốc, với mong muốn tin cậy chính trị cao hơn, phối hợp chiến lược chặt chẽ hơn, hợp tác thực chất toàn diện hơn và tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước gắn bó hơn.

Đây cũng là dịp quan trọng để Lãnh đạo cao nhất của hai nước trao đổi toàn diện về những biện pháp lớn, xác định ưu tiên và mở ra những hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực để tiếp tục đưa quan hệ Việt-Hàn tiến vững, tiến xa trong kỷ nguyên phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó dự đoán.

Qua chuyến thăm, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Chính quyền mới Hàn Quốc tập trung triển khai một số định hướng hợp tác trọng điểm sau:

Một là, tăng cường trao đổi cấp cao, nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, quốc phòng, an ninh.

Hai là, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, đặc biệt là các lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển mới của Việt Nam như cơ sở hạ tầng, điện tử công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, tổ hợp công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị, xứng tầm là trụ cột quan trọng hàng đầu của quan hệ song phương.

Ba là, định hình và đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành trụ cột mới trong quan hệ song phương.

Bốn là, thúc đẩy những hướng hợp tác mới, đa dạng hơn về công nghiệp văn hóa, du lịch, lao động, biến đổi khí hậu, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân.

Hàn Quốc có câu tục ngữ “đồng sức, đồng lòng, thắng cả trời cao”.

Tôi tin tưởng rằng trên nền tảng đã làm nên thành công của hai đất nước và những lợi ích chiến lược cơ bản tương đồng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đang đứng trước tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn, ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững và lâu dài.

Công nhân nhà máy Sung Hwa Vina (vốn Hàn Quốc) tại Khu Công nghiệp Hòa Bình (Tây Ninh) kiểm tra sợi trên máy dệt tất. Ảnh: TTXVN

. Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đánh giá về hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc thời gian qua? Việt Nam sẽ có các chính sách gì để tăng cường thu hút hơn nữa đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam trong thời gian tới? Liệu có biện pháp cụ thể nào mà hai nước có thể cùng nhau thực hiện để tăng cường khả năng phục hồi và hợp tác của chuỗi cung ứng không?

+ Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, là nguồn động lực chính thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Đối với Việt Nam, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư quan trọng hàng đầu với hơn 10.000 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 93,7 tỉ USD. Sự hiện diện của các tập đoàn toàn cầu của Hàn Quốc tại Việt Nam là minh chứng sinh động cho niềm tin chiến lược mà các doanh nghiệp Hàn Quốc dành cho môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của Việt Nam.

Cùng với đó, hợp tác trong phục hồi chuỗi cung ứng cũng được hai nước xác định là ưu tiên chiến lược trong quan hệ. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều bất ổn như biến động địa chính trị, chính sách bảo hộ thương mại gia tăng, đặc biệt các rủi ro về thuế quan từ một số đối tác lớn, hơn bất kỳ lúc nào, hai nước cần phối hợp để bảo đảm tính bền vững và linh hoạt của chuỗi cung ứng trên cơ sở hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao.

Trên tinh thần đó, Việt Nam cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển chuỗi cung ứng đa dạng và có giá trị cao, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn và ở phân khúc cao hơn trong mạng lưới cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đảng, Nhà nước Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, tiếp tục đầu tư ổn định và lâu dài, cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư mới và cùng phát triển.

Thời gian qua, chúng tôi đã triển khai một loạt chủ trương, biện pháp lớn mang tầm cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị; tập trung ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện trong tình hình mới; cải cách hành chính và hệ thống pháp luật, ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân, qua đó kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước, đồng thời mở ra cơ hội và điều kiện thuận lợi chưa từng có đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc vốn đã có kinh nghiệm và nền tảng rất thành công tại Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao từ lãnh đạo cấp cao hai nước, cùng sự năng động và sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục là bạn đồng hành phát triển của nhau, phát huy tốt hơn nữa thành quả của trụ cột hợp tác đầu tư, đóng góp tích cực vào phục hồi và phát triển bền vững của khu vực và toàn cầu.

. Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và tình cảm, giao lưu nhân dân cũng ngày càng chặt chẽ. Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết những biện pháp, chính sách nhằm tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa hai nước trong thời gian tới?

+ Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, giá trị xã hội, truyền thống trọng nghĩa tình, tinh thần cộng đồng, ý chí vươn lên.

Với hơn 350.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc và hơn 250.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam, trong đó có khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt-Hàn, hai dân tộc đã có những sự gắn kết chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ hợp tác giao lưu nhân dân và văn hóa phát triển sâu rộng.

Hợp tác văn hóa, giáo dục giữa hai nước chưa bao giờ phát triển sôi động như bây giờ, là chất keo gắn kết, làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.

Chúng tôi cho rằng giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa giữa hai nước cần được đặt trong tầm nhìn dài hạn, với nhận thức chung lĩnh vực này vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực quan trọng cho phát triển và hội nhập quốc tế của cả hai nước, góp phần củng cố nền tảng, đồng thuận xã hội thuận lợi cho sự phát triển của quan hệ Việt-Hàn.

Với ý nghĩa đó, hai nước cần tập trung vào một số định hướng sau:

Một là, tiếp tục nâng cấp các cơ chế, thỏa thuận hợp tác về văn hóa, giáo dục, ngôn ngữ với tầm nhìn dài hạn, nghiên cứu khả năng hình thành các cơ chế hợp tác văn hóa để hỗ trợ hiệu quả hơn hợp tác sáng tạo, bảo tồn di sản văn hóa, tổ chức các hoạt động giao lưu nghệ thuật và đào tạo nhân lực văn hóa chất lượng cao.

Hai là, các cơ sở văn hóa hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi sâu rộng hơn. Việt Nam sẽ thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam ở Hàn Quốc. Chúng tôi khuyến khích Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng các mô hình sáng tạo dựa trên công nghệ mới, hỗ trợ các địa phương Việt Nam trong quy hoạch phát triển du lịch và quảng bá du lịch chung thông qua giao lưu văn hóa và nghệ thuật.

Ba là, tiếp tục hỗ trợ cộng đồng kiều bào đang sinh sống, làm việc ở mỗi nước, quan tâm hơn nữa các thế hệ được sinh ra ở các gia đình Việt-Hàn.