Phòng ngừa và tầm soát nguy cơ đột quỵ 30/09/2025 10:40

Video: Phòng ngừa và tầm soát nguy cơ đột quỵ

Những năm gần đây cùng với ung thư, đột quỵ có lẽ là từ được nhắc đến nhiều nhất khi đề cập đến các căn bệnh nguy hiểm với sức khỏe con người hiện nay. Theo số liệu thống kê mới nhất, mỗi năm, thế giới ghi nhận hơn 12,2 triệu ca đột quỵ. Riêng tại Việt Nam, số ca mắc mới hàng năm vượt quá 200.000 ca và con số đáng lo ngại này vẫn tiếp tục tăng. Mặc dù là một căn bệnh nguy hiểm nhưng phần lớn người dân hiện nay chưa hiểu đúng về đột quỵ, nguy cơ đột quỵ để có giải pháp phòng ngừa cho bản thân cũng như xử lý khi bản thân hoặc người khác có dấu hiệu đột quỵ.