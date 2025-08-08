Phường An Khánh phải thành hình mẫu về cảnh cách hành chính, quản trị đô thị 08/08/2025 12:10

(PLO)- Nhiệm kỳ 2025 – 2030, phường An Khánh đặt mục tiêu trọng tâm là hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Thủ Thiêm, xây dựng và vận hành thành công Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Sáng 8-8, phường An Khánh, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xây dựng thành đô thị kiểu mẫu

Tham dự đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, TP.HCM đang thực hiện các đột phá chiến lược, xây dựng đô thị sáng tạo - tương tác cao phía Đông.

Phường An Khánh được bao quanh bởi sông Sài Gòn, sở hữu mạng lưới giao thông hiện đại, trong đó nổi bật là tuyến Metro số 1, Cầu Ba Son và hầm Thủ Thiêm…

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: THANH THÙY

Ông cho rằng, với mạng lưới giao thông này, Anh Khánh phải thực sự là một phường kiểu mẫu về quản trị đô thị hiện đại, là đầu tàu kết nối phát triển giữa Khu đô thị mới Thủ Thiêm với các khu vực trọng điểm còn lại của TP.

“Trách nhiệm của phường không chỉ là phát triển nội tại mà còn phải đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự tăng trưởng bền vững, hài hòa, bao trùm của TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới”- ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà yêu cầu phường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Cùng đó, cần xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Phường An Khánh cần khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế đó để phát triển kinh tế theo hướng bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao.



Đánh giá cao năm khâu đột phá phường đề ra, ông Nguyễn Lộc Hà cho rằng đây sẽ là các yếu tố then chốt để địa phương tiếp tục vững bước, khẳng định vị thế trung tâm của mình, đồng thời khẳng định tính hiệu quả, ưu việt của mô hình mới.

Ngoài ra, ông đề nghị phường cần quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục. Đặc biệt, cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.

“Đây là khu vực năng động, có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người lao động. Phường cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Cần khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh”- ông gợi mở.

Song song đó, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc thù của phường. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện toàn trình. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số.

"Phường An Khánh là phường có dân số đông, lượng giao dịch hành chính lớn, do đó phải trở thành hình mẫu về công tác cải cách hành chính"- ông nói.

Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Trung tâm tài chính Quốc tế

Theo Bí thư Đảng ủy phường An Khánh- ông Hoàng Tùng, với vị thế cửa ngõ chiến lược và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư bài bản, đồng bộ, phường An Khánh có điều kiện rất lớn để trở thành đô thị kiểu mẫu về mô hình phường đô thị thông minh, vận hành trên nền tảng chính quyền số – công dân số – kinh tế số, phát triển nhanh - bền vững.

Bí thư Đảng ủy phường An Khánh- ông Hoàng Tùng phát biểu tại đại hội. Ảnh: THANH THÙY

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, phường An Khánh đặt mục tiêu trọng tâm là hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Thủ Thiêm, quan trọng nhất là xây dựng và vận hành thành công Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

"Đây là nhiệm vụ then chốt, tạo động lực bứt phá nâng tầm vị thế Phường An Khánh trong chuỗi đô thị – tài chính của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ"- ông Hoàng Tùng nhấn mạnh.

Cùng với định hướng phát triển đô thị hiện đại, Đại hội đã tập trung thảo luận, cho ý kiến để bảo tồn, tôn tạo và kết nối không gian văn hoá, lịch sử của vùng đất Thủ Thiêm như Đình thần An Khánh, Nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm…

Đồng thời tập trung phát triển chuyển đổi số – chuyển đổi xanh, hoàn thiện kết nối hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian công cộng ven sông, hình thành hành lang cảnh quan – văn hoá ven sông – trên bến dưới thuyền, gắn với các tuyến đi bộ, xe đạp và bến thuỷ, kết nối các điểm di sản với quảng trường Trung tâm với không gian công cộng của Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng ủy phường An Khánh. Ảnh: THANH THÙY

Đại hội đã đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu gắn với 5 đột phá và 5 công trình trọng điểm, trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2026–2030 đạt trên 10,7%.

5 đột phá của phường An Khánh trong nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2030 và các năm tiếp theo; tham gia, đồng hành của Nhân dân và doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển phường An Khánh; hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; bồi thường giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

5 công trình trọng điểm, gồm: hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; hoàn thành hệ thống điểm sinh hoạt cộng đồng dân cư gắn với trụ sở Ban điều hành khu phố; hoàn thành Xây dựng Trường liên cấp chất lượng cao và Trường Trung học phổ thông; hoàn thành Hệ thống quản lý thông tin trên nền GIS tiến tới xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC), quản lý đô thị trên nền tảng công nghệ cao; triển khai chương trình chống và giảm ngập nước tại các tuyến đường trên địa bàn.