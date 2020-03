COVID-19 Ý: Vượt mốc 10.000 người chết, tính kéo dài phong tỏa

Theo hãng tin RT, Cơ quan bảo vệ dân sự Ý ngày 28-3 ghi nhận thêm 889 ca tử vong do COVID-19 (giảm so với 969 ca ngày trước đó), nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 10.023. Như vậy, Ý hiện chiếm hơn ¼ số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu.



Những người hộ tang đưa một quan tài của người nhiễm COVID-19 ở Seriate, Ý. Ảnh: REUTERS

Ý cũng báo cáo có 5.974 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm bệnh tại đây lên 92.472 kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở nước này hồi tháng trước.

Khi số ca tử vong tiếp tục tăng cao, chính phủ Ý đang cân nhắc kéo dài các biện pháp phong tỏa toàn quốc hiện tại. Báo Corriere della Sera cho hay chính phủ Ý đang lên kế hoạch kéo dài lệnh phong tỏa thêm hai tuần nữa so với thời gian dự kiến kết thúc ban đầu là 3-4.



Trong khi các khu vực ở phía bắc có dịch nghiêm trọng, Michele Emiliano – thống đốc vùng Puglia ở phía nam nước Ý nói với Reuters rằng khu vực này có thể duy trì lệnh phong tỏa tới giữa tháng 5.

“Đây là lúc mở cửa lại đất nước? Tôi nghĩ chúng ta phải suy nghĩ chuyện này thật kỹ lưỡng. Đất nước đang đứng yên và chúng ta phải duy trì ít hoạt động nhất có thể để bảo đảm sự sống còn của tất cả mọi người”, ông Angelo Borrelli, người đứng đầu Cơ quan bảo vệ dân sự Ý nói.