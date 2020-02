Tại buổi họp báo hôm 21-2, khi được hỏi liệu dịch COVID-19 "đã đạt điểm bùng phát?", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo "cánh cửa cơ hội để khống chế dịch đang thu hẹp dần", theo tin từ kênh Channel News Asia.

Tuy nhiên, ông Tedros cho biết thế giới vẫn còn cơ hội khống chế virus, "vì vậy, chúng ta cần hành động nhanh chóng trước khi nó đóng hoàn toàn".



"Sự bùng phát này có thể đi theo bất kỳ hướng nào. Nếu chúng ta làm tốt, chúng ta có thể ngăn chặn bất kỳ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nào. Nhưng nếu chúng ta phung phí cơ hội thì chúng ta sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng" - ông Tedros nói.



Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: AFP

Ông Tedros lo ngại trước tình hình Iran có 4 ca tử vong và 18 ca nhiễm chỉ trong hai ngày. Ông cũng cho biết WHO đã cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm cho Tehran.



Sau Iran, Lebanon đã xác nhận trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên vào hôm 21-2, kèm hai trường hợp nghi nhiễm khác. Người nhiễm là một phụ nữ 45 tuổi, đến từ TP Qom ở Iran hôm 20-2, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Hamad Hassan của Lebanon.

Cũng theo ông Tedros, một nhóm các chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu và các đối tác Trung Quốc đến Vũ Hán - tâm dịch trong ngày 22-2.



"Chúng tôi nhận thấy có các mô hình lây truyền khác nhau ở những nơi khác nhau" - Tiến sĩ Sylvie Briand, Giám đốc phòng chống rủi ro truyền nhiễm toàn cầu của WHO, cho biết.

Ông Briand còn cho biết cơ quan này đang chuẩn bị đào tạo nhân viên y tế của các nước, đảm bảo đội ngũ nhân viên y tế biết cách tự bảo vệ mình và các quốc gia có đủ nhân viên y tế để xử lý dịch.



Về tiến trình phát triển thuốc điều trị và vaccine, tại cuộc họp báo của WHO hôm 12-2, ông Tedros cho biết WHO đang xây dựng các kế hoạch tổng thể để đảm bảo những thử nghiệm lâm sàng sẽ được tiến hành một cách "mạch lạc và nhất quán".