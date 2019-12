Tam giác chiến lược mới đối phó Trung Quốc

Mục tiêu của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở Trong bản báo cáo “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở: Thúc đẩy một tầm nhìn chung” mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hồi tháng 11, Mỹ nêu rõ bốn mục tiêu của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở: (1) Tôn trọng chủ quyền và độc lập của tất cả quốc gia; (2) Giải quyết hòa bình tranh chấp; (3) Thương mại tự do, công bằng và đối ứng dựa trên đầu tư mở, thỏa thuận minh bạch và kết nối; (4) Tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không.