Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan sắp thăm cấp nhà nước đến Việt Nam 14/08/2025 17:08

(PLO)- Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan tính từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22-8-2025.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu. Ảnh: AFP

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Bhutan còn rất khiêm tốn. Kim ngạch thương mại song phương ở mức xấp xỉ 20.000 USD/năm (Việt Nam xuất siêu chủ yếu các mặt hàng gỗ, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, hàng hóa khác); doanh nghiệp Việt Nam hầu như rất ít có quan hệ thương mại, đầu tư với Bhutan do thị trường nhỏ, điều kiện địa lý không thuận lợi, khó khăn vận chuyển hàng hóa.

Việt Nam có 2 dự án đầu tư tại Bhutan với tổng số vốn đăng ký là 937.000 USD. Hai nước có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, tâm linh. Hãng hàng không Vietjet đã tổ chức các chuyến bay chở khách du lịch đến Bhutan theo tuyến chuyên biệt.

Theo thông tin của Chính phủ Bhutan, dự kiến từ năm 2025, Bhutan Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng giữa Việt Nam và Bhutan với 10 chuyến bay khứ hồi cố định, xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyến bay được bố trí vào những thời điểm du lịch cao điểm (tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 8, tháng 9 và tháng 12).

Về giao lưu văn hóa - du lịch, ngày càng có nhiều khách du lịch Việt Nam quan tâm đến Bhutan - điểm đến nổi bật với hình ảnh “vương quốc hạnh phúc”, thiên nhiên sạch và trải nghiệm thiền định.

Hai nước cũng đang hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực. Bhutan coi trọng hợp tác với Việt Nam trong việc trao đổi các đoàn học thuật, văn hóa và thúc đẩy giao lưu nhân dân tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tại các cơ chế hợp tác đa phương, Bhutan là thành viên tích cực của BIMSTEC - cơ chế kết nối Nam Á và Đông Nam Á, nơi Việt Nam dù không là thành viên nhưng có vai trò kết nối quan trọng thông qua ASEAN.

Cả hai nước cùng tham gia các diễn đàn như ESCAP và Liên hợp quốc (LHQ), cùng chia sẻ quan điểm về phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và thúc đẩy hợp tác Nam - Nam.

Hai nước thường phối hợp với nhau tại các diễn đàn đa phương. Bhutan ủng hộ ta Việt Nam ứng cử Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) nhiệm kỳ 2015 - 2018, Ủy viên không thường trực HĐBA/LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021, Hội đồng nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023 - 2025, Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026 - 2028; Việt Nam đã ủng hộ Bhutan ứng cử Ủy ban Công ước quyền trẻ em (CRC) nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Cộng đồng người Việt tại Bhutan còn khiêm tốn, khoảng 10 người, trong đó có 3 phụ nữ lấy chồng Bhutan.