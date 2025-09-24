'Quy chế đen' của Tập đoàn Tuấn Ân: Biến mã số hối lộ thành chìa khóa trúng thầu 24/09/2025 16:50

(PLO)- Tập đoàn Tuấn Ân lập mã số hối lộ riêng cho từng lãnh đạo, cán bộ Điện lực Bình Thuận sau khi trúng thầu.

Ngày 24-9, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận do TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử bước vào phần xét hỏi.

Quang cảnh phiên tòa.

Nhóm bị cáo từng công tác tại Điện lực Bình Thuận bị truy tố tội nhận hối lộ gồm: Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn (đều là cựu Giám đốc), Trương Tấn Đạt (cựu phó giám đốc) và Lê Quang Nghĩa (cựu trưởng Phòng Kế hoạch Vật tư), tại phiên tòa đều thừa nhận số tiền nhận hối lộ từ Tập đoàn Tuấn Ân sau khi giúp Tập đoàn này trúng 26 gói thầu.

Đáng chú ý, theo hồ sơ, bị cáo Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Ân đã ban hành Quy chế, trong đó có chính sách bán hàng, khuyến khích các Công ty thành viên trao đổi, thỏa thuận với khách hàng là các Công ty Điện lực về tỷ lệ chi tiền ngoài hợp đồng để tạo điều kiện cho công ty này được trúng thầu.

Bị cáo Huỳnh Tuấn Ân (đứng), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Ân.

Tại Điều 49 Quy chế thể hiện “Công ty thành viên lập duyệt giá, thỏa thuận chiết khấu và hoa hồng với khách hàng, xác định giá bán đảm bảo lợi nhuận mục tiêu. Ban Giám đốc Công ty thành viên được quyền quyết định duyệt giá chào thầu theo các mức chiết khấu, lợi nhuận theo phân quyền nhưng phải báo cáo cho Ban kinh doanh trong vòng 24h để kiểm soát”.

Đồng thời, tại Tập đoàn Tuấn Ân quy định mức chi tiền ngoài hợp đồng theo tỷ lệ do bị cáo Ân ban hành qua các năm, phân quyền quyết định tỷ lệ chi tiền ngoài hợp đồng từ Tổng giám đốc đến Giám đốc các Công ty thành viên để yêu cầu thực hiện.

Với quy chế do mình ban hành, Huỳnh Tuấn Ân thỏa thuận, thống nhất với các giám đốc Điện lực Bình Thuận về việc Tập đoàn Tuấn Ân chi tiền ngoài hợp đồng để được trúng các gói thầu.

Từ đó, bị cáo Ân chỉ đạo cấp dưới trao đổi, thống nhất với các cán bộ Điện lực Bình Thuận thực hiện các hành vi trái pháp luật về đấu thầu để Tập đoàn Tuấn Ân trúng 26 gói thầu.

Sau khi trúng thầu, được quyết toán, Tập đoàn Tuấn Ân chi tiền hối lộ cho nhóm bị cáo Điện lực Bình Thuận theo mức đã thỏa thuận.

Về trình tự chi tiền, Tạ Ngọc Huân, Phó Giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân là người lập Phiếu duyệt giá, trong đó thể hiện số tiền chi cho các cá nhân tại Điện lực Bình Thuận. Huân đã đặt mã chi cụ thể cho mỗi cá nhân. Cụ thể Trần Ngọc Linh, mã chi là NVCK1; Trương Tấn Đạt, mã chi NVCK2; Nguyễn Thành Ngôn, mã chi NVCK11…

Các bị cáo tại phiên tòa.

Số tiền đưa hối lộ thường được chi theo từng lần thanh toán, vào giữa năm hoặc cuối năm. Nếu vào các ngày lễ, tết là chi đối ngoại (ngoài tiền chiết khấu). Sau khi Phiếu duyệt giá được Huỳnh Tuấn Ân duyệt, Huân lập Phiếu duyệt chi thể hiện tổng số tiền chi, số tiền người nhận, mã người nhận, số hóa đơn bán hàng...

Huỳnh Tuấn Ân đã chỉ đạo nhân viên Tập đoàn chi cho các cá nhân Điện lực Bình Thuận 10,3 tỉ đồng, trong đó chi riêng cho các bị cáo trong vụ án hơn 9 tỉ đồng; số tiền còn lại chi lễ, tết và các hoạt động khác của Điện lực Bình Thuận.

Cụ thể từ năm 2017 đến 2023, các cá nhân thuộc Điện lực Bình Thuận nhận tiền đối với 26 gói thầu gồm: Trần Ngọc Linh nhận tổng số tiền 2,329 tỉ đồng; Nguyễn Thành Ngôn nhận 1,343 tỉ đồng, Trương Tấn Đạt nhận 4,1 tỉ đồng; Lê Quang Nghĩa nhận 460 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2023, Huỳnh Tuấn Ân và các đồng phạm đã thực hiện hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước tại các tỉnh Bình Thuận, TP.HCM, Long An thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước 49,7 tỉ đồng, thiệt hại về thuế hơn 156 tỉ đồng.