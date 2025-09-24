Truy nã giám đốc 1 công ty trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Điện lực Bình Thuận 24/09/2025 11:20

(PLO)- TAND tỉnh Lâm Đồng đang xét xử vắng mặt bị cáo Lý Mỹ Hằng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh - người đang bị công an truy nã.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Điện lực Bình Thuận mà TAND tỉnh Lâm Đồng đang xét xử sơ thẩm, cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố 25/26 bị cáo và xét xử vắng mặt một bị cáo.

Vụ án đang được TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm.

Cụ thể, bị cáo Lý Mỹ Hằng (36 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh (TP.HCM) bị VKSND Tối cao truy tố về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 203 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuy nhiên ngày 15-3-2024, Lý Mỹ Hằng đã bỏ trốn. Chỗ ở trước khi trốn: Cư xá Bình Thới, TP.HCM.

Hiện, TAND tỉnh Lâm Đồng đang xét xử vắng mặt bị cáo Lý Mỹ Hằng.

Theo cáo trạng, Lý Mỹ Hằng đã bán 4 hóa đơn khống cho Tập đoàn Tuấn Ân hưởng lợi hơn 296 triệu đồng, sau khi bị Cơ quan điều tra triệu tập, Lý Mỹ Hằng đã đi khỏi nơi cư trú nên ngày 17-4-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã.

Bị cáo Lý Mỹ Hằng đã bỏ trốn nên Tòa xét xử vắng mặt.

Như PLO đã đưa, từ ngày 23-9, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm 26 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước - xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận.

Dự kiến vụ án sẽ được xét xử trong 3 ngày từ ngày 23 đến ngày 26-9.