VKS kháng nghị hủy án vụ người mù chữ ký giấy vay nợ tiền tỉ 24/09/2025 09:19

(PLO)- VKSND tỉnh Lâm Đồng kháng nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 2 - Lâm Đồng do còn nhiều mâu thuẫn, trong đó có tình tiết người không biết chữ ký giấy vay nợ tiền tỉ...

Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 21/2025/DS-ST ngày 18-8-2025 của TAND Khu vực 2 - Lâm Đồng.

TAND Khu vực 2 (TAND huyện Đức Trọng cũ) nơi ban hành bản án sơ thẩm bị kháng nghị.

Bản án sơ thẩm tranh chấp hợp đồng vay tài sản trên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà P.T.N.T (trú xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng), buộc bị đơn là chị em bà K'T (48 tuổi) và bà K'L (46 tuổi) cùng trú tại xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng, có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn số tiền nợ gốc 5 tỉ đồng. Các bị đơn còn phải chịu 113 triệu đồng tiền án phí.

Qua các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, VKSND tỉnh Lâm Đồng xét thấy về tố tụng: Tại đơn khởi kiện, nguyên đơn yêu cầu Tòa buộc bà K'T và bà K'L phải liên đới trả cho bà số tiền nợ gốc 5,6 tỉ đồng và không yêu cầu trả lãi.

Tuy nhiên, tại tòa sơ thẩm, bà P.T.N.T chỉ yêu cầu Tòa án buộc hai bị đơn phải trả số tiền nợ gốc 5 tỉ đồng, không yêu cầu đối với số tiền lãi 660 triệu đồng cùng số tiền lãi từ ngày vay đến nay.

Bản án sơ thẩm không tuyên đình chỉ giải quyết đối với số tiền 660 triệu đồng là thiếu sót, chưa giải quyết hết những vấn đề liên quan đến vụ án.

Xét thấy tại giấy mượn tiền ngày 14-12-2022 thể hiện chị em bà K'T mượn bà P.T.N.T số tiền 5.660.000.000 đồng để làm ăn và đảo số trong mấy lần vay, bên dưới có chữ ký của chị em bà K'T. Nguyên đơn cho rằng số tiền trên là tổng của nhiều lần vay tiền vào năm 2021, bao gồm 5 tỉ đồng tiền gốc và 660 triệu đồng tiền lãi; đồng thời cho rằng bà K'T và K'L cùng vay tiền nhưng không xác định được số tiền cụ thể mỗi người vay là bao nhiêu…

Trong khi đó, bị đơn bà K' T và bà K'L chỉ thừa nhận một mình bà K' Th mới là người vay tiền của bà T với số tiền gốc khoảng 2,8 tỉ đồng còn lại chủ yếu là tiền lãi cộng dồn.

Để chứng minh, bà K' T đã nộp cho Tòa các chứng cứ cho rằng số tiền mình đã vay và phải trả lãi cho bà P.T.N.T.

Hồ sơ vụ án còn thể hiện có một giấy mượn tiền cùng ngày 14-12-2022 có nội dung bà P.T.N.T cho chị em bà K' Th mượn 1,8 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng, hẹn ngày 14-1-2023 khi ngân hàng cho vay thì chị em bà K' T sẽ trả lại cho bà P.T.N.T.

Sau khi bà K'T và bà P.T.N.T chốt lại tổng số nợ gốc và lãi thì ngày 14-12-2022 bà P.T.N.T buộc bà K'L ký vào giấy mượn tiền trong khi bản thân bà K'L không vay của bà P.T.N.T bất cứ khoản nào và cũng không biết chữ nên không nắm được nội dung văn bản.

Ngoài ra, bà K'T còn trình bày vào tháng 1-2023, bà P.T.N.T còn có hành vi đe dọa buộc bà K'L phải viết giấy bán đất cho bà P.T.N.T nếu không sẽ báo công an và cho giang hồ xử lý.

Như vậy, chứng cứ và lời khai của các đương sự trong hồ sơ vụ án còn nhiều mâu thuẫn nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không xác minh, làm rõ đối với những vấn đề mà bị đơn đã trình bày và chứng cứ được thể hiện trong hồ sơ với tất cả các đương sự để có căn cứ giải quyết vụ án.

Tòa cũng không làm rõ số tiền cụ thể mà bà K'T và K'L mỗi người đã vay của bà P.T.N.T là bao nhiêu, phần nào là tiền lãi, cho vay tổng số bao nhiêu lần, mỗi lần bao nhiêu tiền để cộng lại thành số tiền hơn 5,6 tỉ đồng mà nguyên đơn khởi kiện.

Đặc biệt khi cho vay tiền thì giao tiền tại đâu, ai là người nhận tiền là chưa thu thập chứng cứ đầy đủ nhưng bản án sơ thẩm đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là chưa có căn cứ, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của một bên đương sự.

Bản án sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, thu thập chứng cứ không đầy đủ dẫn đến việc giải quyết vụ án chưa có căn cứ, không đúng quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Do đó, VKSND tỉnh Lâm Đồng kháng nghị hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm nêu trên, chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết và đề nghị TAND tỉnh Lâm Đồng đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo hướng đã phân tích trên.