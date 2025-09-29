Ra mắt Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam toàn cầu 29/09/2025 15:27

Ngày 29-9, tại Hội trường Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka (Nhật Bản), đã diễn ra Lễ ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu, đồng thời giới thiệu bộ sách Vui học tiếng Việt.

Sự kiện kết hợp trực tiếp và trực tuyến, thu hút lãnh đạo các cơ quan trong nước, cơ quan đại diện Việt Nam tại nhiều quốc gia, giới học giả và đông đảo cộng đồng người Việt ở nước ngoài tham dự.

Ban chủ tọa lễ ra mắt. Ảnh: UBNVNONN

Hiện có hơn 6 triệu người Việt Nam sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong bối cảnh đó, việc giữ gìn tiếng Việt ngày càng trở nên cấp thiết. Thực tế cho thấy thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài đối diện nguy cơ mai một ngôn ngữ mẹ đẻ, dần thiếu sự kết nối với cội nguồn văn hóa dân tộc.

Nhiều gia đình kiều bào mong muốn cho con học tiếng Việt nhưng lại gặp khó khăn vì thiếu giáo viên, tài liệu chuẩn hóa và phương pháp giảng dạy phù hợp. Xuất phát từ nhu cầu đó, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã khởi xướng sáng kiến xây dựng Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu, với mong muốn tạo một “ngôi nhà chung” cho thầy cô, học sinh, phụ huynh và những người quan tâm đến việc dạy, học tiếng Việt trên toàn thế giới.

Giá trị cốt lõi và tầm nhìn

Theo ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Tổng Thư ký Mạng lưới, mạng lưới được xây dựng với ba mục tiêu cốt lõi: Giữ gìn và phát triển tiếng Việt như biểu tượng bất biến của bản sắc dân tộc; kết nối cộng đồng người Việt toàn cầu, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết; quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, thân thiện, giàu truyền thống ra thế giới.

Mạng lưới sẽ hoạt động theo cơ cấu chuyên nghiệp, gồm: Ban điều phối chung, ban cố vấn, các ban chuyên môn và hệ thống đầu mối quốc gia.

Trên nền tảng số, mạng lưới hướng đến mô hình “không biên giới”, tổ chức lớp học trực tuyến, xây dựng kho học liệu điện tử, tổ chức hội thảo quốc tế và kết nối thầy cô khắp năm châu.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, bà Vũ Chi Mai, khẳng định: “Tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là hồn cốt dân tộc, là nhịp cầu kết nối bao thế hệ người Việt xa xứ với quê hương. Sáng kiến Mạng lưới ra đời từ mong muốn tạo dựng một mái nhà chung, nơi thầy cô và cộng đồng ở khắp nơi có thể sẻ chia, hỗ trợ và cùng nhau giữ lửa tiếng Việt".

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Chi Mai phát biểu tại sự kiện. Ảnh: UBNVNONN

Bà Mai nhấn mạnh, Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục là cầu nối, đồng hành trong việc kết nối cơ quan chức năng với cộng đồng, thúc đẩy đào tạo - tập huấn giáo viên, ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy và truyền thông quảng bá hình ảnh của mạng lưới.

“Khi có sự đồng lòng từ trong nước đến kiều bào, tiếng Việt sẽ không chỉ được dạy và học trong từng lớp học nhỏ, mà còn trở thành một phong trào rộng lớn, bền vững” - bà Mai nói.

Bà Ngô Thu Hương, Trưởng phòng Văn hoá - Tiếng Việt, Ủy Ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cho biết: “Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài luôn coi việc gìn giữ tiếng Việt là nhiệm vụ trung tâm, gắn liền với công tác đại đoàn kết dân tộc. Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu ra đời hôm nay là sáng kiến rất kịp thời, đáp ứng đúng nhu cầu của bà con và phù hợp định hướng chung của Nhà nước”.