500 giáo viên tập huấn Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài 21/09/2025 18:21

(PLO)- Chương trình giảng dạy tiếng Việt có sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nhiều nước, cùng hơn 500 giảng viên từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sáng 20-9, lễ bế mạc khóa tập huấn “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài” đã diễn ra trực tuyến trong không khí trang trọng. Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu tổ chức.

Buổi lễ diễn ra tại đầu cầu chính ở Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka. Ảnh: UBNVNONN

Lan tỏa tinh thần gìn giữ tiếng Việt

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản Vũ Chi Mai nhấn mạnh: “Giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào là nhiệm vụ thiêng liêng, gắn kết thế hệ trẻ với cội nguồn. Các cơ quan đại diện sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối và hỗ trợ những sáng kiến thiết thực như chương trình này.”

Từ Thái Lan, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh (Khon Kaen) chia sẻ: “Cộng đồng người Việt tại Thái Lan có lịch sử lâu đời, và việc dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ luôn được bà con quan tâm. Khóa tập huấn lần này là cơ hội quý báu để các thầy cô ở nhiều quốc gia học hỏi phương pháp hiện đại, gắn kết chặt chẽ với trong nước. Đây là nền tảng quan trọng để cùng nhau gìn giữ tiếng Việt và nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong lòng thế hệ trẻ.”

Tâm huyết của đội ngũ giảng viên và học viên

Không chỉ là dịp tổng kết, lễ bế mạc còn trở thành không gian để các giảng viên và học viên bày tỏ cảm xúc sau hành trình gần hai tháng gắn bó. Những câu chuyện, trải nghiệm và sẻ chia chân thành đã khẳng định ý nghĩa của khóa tập huấn, hun đúc thêm tinh thần trách nhiệm và tình yêu với tiếng Việt.

Đội ngũ giảng viên dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: BTC

Đại diện Ban Cố vấn, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết xúc động bày tỏ: “Tôi rất xúc động khi chứng kiến sự tham gia nghiêm túc của hơn 500 thầy cô trên khắp thế giới. Dù đang dạy học ở một đất nước xa xôi, mỗi người trong chúng ta đều có chung một tâm huyết là giữ gìn và truyền lửa tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Tôi tin rằng, chính sự gắn bó và sẻ chia này sẽ làm nên sức mạnh to lớn để tiếng Việt luôn được nâng niu, trân trọng và vang vọng khắp năm châu”.

Theo tổng kết của Ban Tổ chức, khóa tập huấn diễn ra từ 26-7 đến 20-9-2025 đã có năm buổi học trực tuyến trọng tâm với nội dung thiết thực; hơn 550 thầy cô, học viên tham dự đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ; hàng trăm bài thu hoạch được gửi về, góp phần hình thành kho tư liệu chung phục vụ giảng dạy; đội ngũ giảng viên gồm: GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, PGS.TS Hoàng Anh Thi, PGS.TS Trịnh Cẩm Lan, TS. Nguyễn Khánh Hà.

Đại diện học viên, Đại Đức Thích Pháp Quang, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm tại Sri Lanka, chia sẻ câu chuyện đầy xúc động: “Cộng đồng người Việt tại Sri Lanka chỉ khoảng dưới 200 người, nhưng chúng tôi vẫn duy trì ba lớp tiếng Việt với hơn 60 em. Nhờ khóa tập huấn này, chúng tôi được tiếp cận giáo trình bài bản, học hỏi phương pháp hiện đại từ các giảng viên giàu kinh nghiệm. Trên hết, chúng tôi còn được giao lưu và học hỏi kinh nghiệm quý báu từ các thầy cô khắp thế giới – đó là nguồn động lực lớn để tiếp tục giữ gìn tiếng Việt tại Sri Lanka.”

Hướng tới mạng lưới toàn cầu

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức cũng công bố loạt hoạt động sắp tới như: Ra mắt chính thức Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, kết nối trực tuyến trên phạm vi toàn cầu vào ngày 29-9.

Học viên khóa tập huấn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: BTC

Xây dựng “Bản đồ các lớp tiếng Việt trên toàn thế giới” nhằm làm cơ sở hoạch định chính sách hỗ trợ. Hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT): Số hóa tài liệu, phát triển kho học liệu điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học. Tổ chức tập huấn nâng cao và tư vấn định kỳ nhằm hỗ trợ giáo viên kiều bào, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Với phương châm “Đoàn kết toàn cầu – Tôn trọng đa dạng – Khuyến khích giải pháp phù hợp tại từng quốc gia/khu vực”, Mạng lưới kỳ vọng trở thành cầu nối bền chặt giữa cộng đồng giáo viên tiếng Việt ở nước ngoài với trong nước.

Để ghi nhận nỗ lực học tập, Ban Tổ chức sẽ cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học cho những học viên tham dự đầy đủ và nộp bài thu hoạch theo yêu cầu.