Review các loại sữa chua ít đường được ưa chuộng hiện nay 28/10/2025 16:29

(PLO)- Hiện AVAKids đang phân phối các loại sữa chua ít đường giúp giữ dáng, hỗ trợ tiêu hoá và kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể. Cùng điểm qua các loại sữa chua được ưa chuộng hiện nay để tìm ra lựa chọn phù hợp.

1. Sữa chua ít đường Vinamilk

Sữa chua ít đường Vinamilk được nhiều người tin dùng nhờ hương vị chua dịu, béo nhẹ và công thức giảm đường hợp lý. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức sữa chua ngon miệng mà vẫn kiểm soát tốt lượng đường nạp vào cơ thể. Giá sữa chua hiện nay cũng rất phải chăng, phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày của gia đình.

Đặc điểm nổi bật:

Giảm gần 28% lượng đường so với sữa chua thường, lượng đường trong mỗi hộp sữa chua chỉ chiếm 7%.

Bổ sung canxi, chất đạm, lợi khuẩn probiotic hỗ trợ tiêu hoá và tăng đề kháng.

Vị thanh nhẹ, dễ ăn, phù hợp cho người ăn kiêng và cả trẻ nhỏ.

Đa dạng hương vị: vị nguyên bản, nha đam, việt quất, lựu đỏ, thạch dừa lá dứa, táo đỏ kỷ tử.

Sữa chua ít đường Vinamilk có nhiều hương vị hấp dẫn.

2. Sữa chua ít đường TH true YOGURT

Tất cả sản phẩm sữa chua TH true Milk đều được làm từ sữa tươi nguyên chất, lên men tự nhiên và giữ trọn vị sữa thuần khiết. Sản phẩm hướng đến người tiêu dùng yêu thích sự tinh giản và dinh dưỡng lành mạnh.

Đặc điểm nổi bật:

Sản xuất trên dây chuyền hiện đại với công nghệ khép kín, giữ tối đa dinh dưỡng tự nhiên từ sữa tươi sạch.

Lượng đường giảm 28% so với sữa chua có đường TH true YOGURT, lượng đường trong mỗi hộp sữa chua chỉ chiếm 6,5%.

3. Sữa chua ít đường Green Farm Vinamilk

Green Farm là dòng sữa chua cao cấp thuộc Vinamilk, nổi bật với nguồn sữa tươi từ trang trại sinh thái và công thức ít đường. Sản phẩm phù hợp cho người ưa chuộng phong cách sống xanh, thanh nhẹ và tự nhiên.

Đặc điểm nổi bật:

Sử dụng nguồn sữa tươi thuần khiết trang trại Green Farm, chất sữa sánh mịn, thơm mùi cỏ hoa tự nhiên, giàu đạm và béo hơn sữa thông thường, cho ra thành phẩm sữa chua dẻo mịn, béo nhẹ.

Chứa 300 triệu men sống Châu Âu - chủng men Lactobacillus Bulgaricus độc quyền từ Châu Âu, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng kháng thể IgA, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh.

Hàm lượng đường được cắt giảm đến 25%, lượng đường trong mỗi hộp sữa chua chỉ chiếm 6,5%.

Vị ngon được top 1% đầu bếp thế giới công nhận, đạt 3 sao tuyệt đối tại giải thưởng Superior Taste Award, do hội đồng hơn 200 đầu bếp Michelin đánh giá.

4. Sữa chua ít đường NutiMilk

Sữa chua ít đường NutiMilk là lựa chọn cân bằng giữa hương vị thơm béo và lợi ích sức khỏe, phù hợp cho cả gia đình. Với công nghệ lên men hiện đại, sản phẩm vẫn giữ được vị ngon đặc trưng dù giảm đáng kể lượng đường.

Đặc điểm nổi bật:

Được lên men tự nhiên từ chủng men Streptococcus Thermophilus và Lactobacillus Bulgaricus cao cấp đến từ Châu Âu.

Không chứa chất bảo quản, giúp yên tâm cho sức khỏe, đặc biệt cho trẻ em và người ăn kiêng.

Bổ sung Vitamin A, D3, vitamin nhóm B (B1, B3, B5, B6) giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Nguồn sữa tươi sạch từ trang trại NutiMilk Gia Lai, đảm bảo chất lượng chuẩn cao quốc tế và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

5. AVAKids - Địa điểm mua sữa chua ít đường uy tín cho gia đình

Hiện tại, các loại sữa chua ít đường đã chính thức được bán tại hệ thống cửa hàng AVAKids và website avakids.com. Khi mua sữa chua tại AVAKids, ba mẹ sẽ được hưởng chính sách như sau:

Cam kết 100% hàng chính hãng.

Đổi mới hoặc hoàn tiền 100% trong 7 ngày (áp dụng cho các trường hợp lỗi phát sinh và có xác nhận từ Hãng).

Miễn phí giao hàng đơn từ 500.000đ trong 10km đầu tiên.

AVAKids - Địa chỉ mua sắm đáng tin cậy cho mẹ và bé.