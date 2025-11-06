Sân bay Liên Khương đóng cửa từ 19 giờ ngày 6-11 06/11/2025 21:13

(PLO)-Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm ngừng tiếp thu tàu bay từ 19 giờ ngày 6-11 đến 0 giờ ngày 7-11.

Tối 6-11, ông Võ Quang Quốc, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Cảng hàng không Liên Khương tạm ngừng tiếp thu tàu bay từ 19 giờ tối nay tới 0 giờ ngày 7-11.

Cảng hàng không Liên Khương (xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).Ảnh: CHÍNH THÀNH

Theo ông Quốc, khoảng thời gian trên có 7 tàu bay theo lịch trình phải tạm ngừng tiếp thu do ảnh hưởng từ cơn bão số 13.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nhiều cảng hàng không phải tạm ngừng tiếp nhận tàu bay do ảnh hưởng của bão số 13 từ chiều tối nay.

Cụ thể, Cảng Hàng không Phù Cát, tạm ngừng từ 16h ngày 6-11 đến 3h ngày 7-11. Cảng Hàng không Chu Lai, tạm ngừng từ 20h ngày 6-11 đến 5h ngày 7-11. Cảng Hàng không Tuy Hòa, tạm ngừng từ 15h ngày 6-11 đến 00h ngày 7-11.

Cảng Hàng không Pleiku, tạm ngừng từ 21h ngày 6-11 đến 6h ngày 7-11. Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, tạm ngừng từ 22h ngày 6-11 đến 6h ngày 7-11.

Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão số 13, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các Cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay.

Các cảng hàng không trên được yêu cầu kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng, hệ thống thông tin liên lạc...để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình,.. nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không để phục vụ các nhu cầu của hành khách.