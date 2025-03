Sở An toàn thực phẩm TP.HCM: Đã có kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera nhưng sẽ công bố sau 20/03/2025 18:47

(PLO)- Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã nhận được văn bản kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera, đang trong quá trình xử lý, báo cáo Cục An toàn thực phẩm và sẽ thông tin sau.

Chiều 20-3, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Nguyễn Thị Lam Phương, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông (Sở An toàn thực phẩm TP.HCM), đã chia sẻ về vấn đề liên quan việc kiểm tra sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group).

Theo bà Phương, thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm, đến nay Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group).

Sở đã lấy mẫu gửi kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế). Hiện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM mới nhận được văn bản kết quả kiểm nghiệm.

Bà Phương cho biết Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang trong quá trình xử lý, báo cáo Cục An toàn thực phẩm và sẽ thông tin đến báo chí sau.

Đã có kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera. Ảnh: MXH

Như PLO đưa tin, chiều 20-3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có thông tin chính thức về kết quả kiểm nghiệm ban đầu đối với mẫu thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies (còn gọi là viên kẹo rau củ Kera).

Cục An toàn thực phẩm cho biết các đoàn của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (đơn vị công bố và kinh doanh sản phẩm) và Công ty Cổ phần Asia Life (đơn vị sản xuất sản phẩm), sau đó lấy mẫu sản phẩm gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm.

Ngày 19-3, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã có kết quả kiểm nghiệm ban đầu đối với sản phẩm viên kẹo rau củ Kera.

Theo đó, các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm. Các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng... đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn.

Tuy nhiên, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol - một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4g/100g, nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, sản phẩm viên kẹo rau củ gây ồn ào trên mạng xã hội vì dư luận phản ánh một số người nổi tiếng như hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục... quảng cáo chưa chính xác về hàm lượng của sản phẩm này. Đặc biệt, có người còn nhấn mạnh "một viên kẹo tương đương một đĩa rau".

Sau đó, những người này đã lên tiếng xin lỗi về quảng cáo “phóng đại” với sản phẩm.

Ngày 6-3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được thông tin liên quan đến một số quảng cáo về sản phẩm Supergreens Gummies (còn gọi là viên kẹo rau củ Kera) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (TP.HCM) công bố, sản xuất tại Công ty Cổ phần Asia Life (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, gây bức xúc dư luận.

Thực hiện yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life - nơi sản xuất kẹo rau Kera - về việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất hay việc công bố, quảng cáo của sản phẩm kẹo rau củ Kera.