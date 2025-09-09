Sơ tán hơn 300 học sinh trong đêm do lũ ống 09/09/2025 14:22

(PLO)- Hơn 300 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang đã phải sơ tán trong đêm do trận lũ ống bất ngờ vào rạng sáng 9-9.

Thông tin ban đầu, do mưa lớn kéo dài, khoảng 1h30 ngày 9-9, trên địa bàn xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang xảy ra lũ ống cục bộ. Nước lũ kéo theo bùn đất tràn vào khuôn viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín, trong đó có khu bán trú và sinh hoạt của 301 học sinh.

Lũ ống kéo theo bùn đất tràn vào trường khiến hơn 300 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thàng Tín phải sơ tán trong đêm. Ảnh: CTV

Ngay khi xuất hiện lũ ống, các thầy, cô giáo cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín cùng chính quyền địa phương đã sơ tán học sinh đến ở tạm tại trụ sở UBND xã Thàng Tín (cũ).

Thống kê sơ bộ ban đầu, lũ ống đã khiến 3 kè bê tông của nhà trường bị sạt lở, hơn 200m3 đất đá tràn vào trong khu nhà trường. Toàn bộ đệm, chăn màn, quần áo và đồ dùng học tập, sinh hoạt của 301 học sinh bị hư hại hoàn toàn.

Đồ dùng bán trú của các em học sinh bị hư hại sau trận lũ ống. Ảnh: CTV

Chính quyền xã Thàng Tín đang phối hợp với các ngành chức năng mua sắm dụng cụ bán trú cho học sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ.