Sẽ thực hiện lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ lũ quét Làng Nủ

Chia sẻ với PLO ngày 5-9, ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ, cho biết vào ngày 10-9 tới đây, tức tròn 1 năm kể từ khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, địa phương sẽ thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng niệm những người đã tử nạn trong thảm hoạ.
"Hiện, thôn bản kết hợp cùng Đảng uỷ và uỷ ban đang chuẩn bị để làm lễ dâng hương tại cây hương bia tưởng niệm tại thôn Làng Nủ cũ", ông Diệp nói.
Nghi lễ tưởng niệm sẽ được thực hiện đúng theo phong tục của người Tày.
Bên trong nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn Làng Nủ tại khu tái thiết, nhiều bức ảnh được trưng bày ghi dấu lại thời điểm đen tối khi xảy cơn lũ dữ. Cùng với đó là sự quật cường của người dân, sự chung tay của đồng bào cả nước khi dành mọi sự hỗ trợ, yêu thương hướng về Làng Nủ.
Nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn Làng Nủ không chỉ là nơi gửi gắm ký ức, mà còn là nguồn động viên để mỗi người bước tiếp về phía trước, mang theo niềm tin và hI vọng vào tương lai.
Sáng 10-9-2024, trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại Làng Nủ - khu vực nằm dưới chân núi Con Voi.
Thảm hoạ khiến 33 hộ dân thôn Làng Nủ bị vùi lấp, 40 gia đình bị ảnh hưởng. Tổng số nạn nhân tử vong và mất tích là 67 người.