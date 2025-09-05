Sẽ thực hiện lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ lũ quét Làng Nủ 05/09/2025 07:26

(PLO)- Người dân thôn Làng Nủ đang chuẩn bị nghi lễ để tưởng niệm những người tử nạn trong trận lũ quét cách đây gần 1 năm.

Chia sẻ với PLO ngày 5-9, ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ, cho biết vào ngày 10-9 tới đây, tức tròn 1 năm kể từ khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, địa phương sẽ thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng niệm những người đã tử nạn trong thảm hoạ.

"Hiện, thôn bản kết hợp cùng Đảng uỷ và uỷ ban đang chuẩn bị để làm lễ dâng hương tại cây hương bia tưởng niệm tại thôn Làng Nủ cũ", ông Diệp nói.

Nghi lễ tưởng niệm sẽ được thực hiện đúng theo phong tục của người Tày.

Người dân có thể đến dâng hương tại khu vực tưởng niệm tại thôn Làng Nủ cũ. Ảnh: M.TRÚC

Bên trong nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn Làng Nủ tại khu tái thiết, nhiều bức ảnh được trưng bày ghi dấu lại thời điểm đen tối khi xảy cơn lũ dữ. Cùng với đó là sự quật cường của người dân, sự chung tay của đồng bào cả nước khi dành mọi sự hỗ trợ, yêu thương hướng về Làng Nủ.

Bên trong nhà sinh hoạt cộng đồng có treo nhiều hình ảnh, câu chuyện về những ngày đầy bi kịch của 1 năm trước. Ảnh: PHI HÙNG

Nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn Làng Nủ không chỉ là nơi gửi gắm ký ức, mà còn là nguồn động viên để mỗi người bước tiếp về phía trước, mang theo niềm tin và hI vọng vào tương lai.