Số tiền các cựu thẩm phán đã nhận trong vụ đưa, nhận hối lộ ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng: 23/08/2025 13:37

(PLO)- Theo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, các cựu thẩm phán ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, TAND tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần nhận hối lộ để can thiệp vào nhiều vụ án.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bốn người là cựu thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và TAND tỉnh Đắk Lắk về tội nhận hối lộ.

Nhiều cựu thẩm phán nhận hối lộ

Theo kết luận điều tra, ông Phạm Việt Cường, cựu thẩm phán cao cấp, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã có hành vi nhận hối lộ tổng số tiền 970 triệu đồng.

Trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TT

Trong đó, ông Cường nhận 400 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Thu Hà để chấp nhận đơn kháng nghị của bà này đối với Vụ án dân sự phúc thẩm số 83/2022/DS-PT ngày 24-9-2022 của TAND TP Đà Nẵng và Quyết định giám đốc thẩm số 13/QĐ-VKS-DS ngày 16-1-2023 của VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, ông Cường nhận 150 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Minh Phương để giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 1/2021/KDTM-PT ngày 9-3-2021 của Công ty K-Homes tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Cũng theo điều tra, ông Cường còn nhận 220 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Minh Phương để xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo là Phạm Văn Dũng, Phạm Thành Chung (Bản án hình sự phúc thẩm số 337/2023/HS-PT ngày 25-8-2023 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng); nhận 100 triệu đồng của Nguyễn Thị Minh Phương để giúp bị cáo Khổng Thị Lan khi xét xử phúc thẩm được hưởng án treo.

Nhận 100 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Nga để ký ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 19/2024/KN-DS ngày 21-6-2024 theo hướng hủy án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo kết luận điều tra, hành vi của ông Phạm Việt Cường phạm tội nhận hối lộ quy định tại khoản 3 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra cũng thể hiện, ông Phạm Tấn Hoàng, cựu thẩm phán cao cấp, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã nhận tổng số tiền 220 triệu đồng trong một vụ án hình sự và một vụ án dân sự.

Cụ thể, ông Hoàng nhận 140 triệu đồng của Trịnh Ninh Bình để xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt tù cho bị cáo Nguyễn Văn Nhã (Bản án hình sự phúc thẩm số 214/2024/HS-PT ngày 21-5-2024); nhận 80 triệu đồng của Nguyễn Thị Nga để ban hành Quyết định giám đốc thẩm số 10/2024/DS-GĐT ngày 27-1-2024.

Đối với ông Nguyễn Tấn Đức, cựu thẩm phán, cựu chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, kết quả điều tra xác định ông này đã nhận hối lộ tổng cộng 315 triệu đồng từ bà Nguyễn Thị Nga (cựu phó trưởng phòng Giám đốc kiểm tra thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng).

Trong đó, ông Đức nhận 45 triệu đồng để ra Quyết định hoãn phiên toà số 01/2024/HSPT-QĐ ngày 9-1-2024 và nhận 270 triệu đồng để giúp xét xử phúc thẩm cho bị cáo Nguyễn Tiến Vy được cải tạo không giam giữ và bị cáo Nguyễn Tiến Dũng được hưởng án treo.

Kết quả điều tra xác định, ông Vũ Văn Tú, thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, không trực tiếp nhận số tiền 270 triệu đồng nhưng tiếp nhận ý chí cùng ông Nguyễn Tấn Đức thống nhất, bàn bạc về việc xét xử phúc thẩm cho bị cáo Nguyễn Tiến Vy được cải tạo không giam giữ và bị cáo Nguyễn Tiến Dũng được hưởng án treo.

Ông Tú được hưởng lợi số tiền 40 triệu đồng do ông Nguyễn Tấn Đức chia từ số tiền 270 đồng (ông Đức đã nhận trước đó). Vì vậy, kết quả điều tra xác định, ông Tú đồng phạm với Nguyễn Tấn Đức trong việc nhận hối lộ số tiền 270 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định ông Lê Phước Thạnh, cựu kiểm sát viên cao cấp, cựu phó viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, có hành vi nhận hối lộ 400 triệu đồng của ông Dương Anh Sơn để đề xuất lãnh đạo VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng) ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 65/QĐ-VKS-KDTM ngày 29-9-2023.

Ngoài ra, kết quả điều tra thể hiện ông Thạnh đã nhận môi giới hối lộ số tiền 600 triệu đồng để nhờ bà Nguyễn Thị Nga liên hệ với lãnh đạo TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, xét xử chấp nhận quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, đối với Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 08/2022/KDTM-PT của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Cũng theo điều tra, do quen biết với bà Nguyễn Thị Nga nên ông Thạnh đã liên hệ với bà Nga để nhận môi giới 2,9 tỉ đồng.

Sau đó, ông Thạnh giúp ông Dương Anh Sơn liên hệ, đưa cho Nguyễn Thị Nga để nhờ bà này liên hệ với các cán bộ tòa án có thẩm quyền, thực hiện kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 01/2021/KDTM-PT ngày 9-3-2021 của TAND tỉnh Khánh Hòa; kháng nghị Quyết định giám đốc thẩm số 152023/KDTM-GĐT ngày 16-11-2023 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Một phụ nữ môi giới hàng loạt vụ án

Theo kết quả điều tra, bà Nguyễn Thị Nga, cựu phó trưởng phòng Giám đốc kiểm tra thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã lợi dụng việc có nhiều mối quan hệ quen biết, nhận tiền làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen để kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết vụ án, giúp cho các bị cáo, bị án hoặc đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại được xét xử theo hướng có lợi.

Theo điều tra, bà Nga đã nhận môi giới tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng để móc nối, can thiệp đến nhiều vụ án tại các tỉnh thành.

Hai cựu thẩm phán từng công tác tại TAND tỉnh Đắk Lắk bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Ảnh: TT

Trong đó, bà Nga nhận môi giới số tiền 2,9 tỉ đồng của ông Dương Anh Sơn để liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Anh (luật sư), để giúp xem xét giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm của Công ty K-Homes đối với Bản án số 01/2021/KDTM-PT ngày 9-3-2021 và Bản án số 08/2022/KDTM-PT ngày 30-11-2022 của TAND tỉnh Khánh Hòa tại TAND Tối cao.

Bà Nga còn nhận môi giới số tiền 1,5 tỉ đồng của ông Nguyễn Hữu Thanh để liên hệ với TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhờ giúp xét xử phúc thẩm cho các bị cáo: Nguyễn Thị Yến Phi, Phạm Văn Hồng, Nguyễn Văn Hiếu, Hoàng Thị Hương được hưởng án treo.

Cũng theo điều tra, bà Nga nhận môi giới số tiền 605 triệu đồng của ông Nguyễn Đình Bảo để liên hệ và chuyển 270 triệu đồng cho ông Nguyễn Tấn Đức nhờ cựu thẩm phán này khi xét xử phúc thẩm thì cho bị cáo Nguyễn Tiến Vy được cải tạo không giam giữ và bị cáo Nguyễn Tiến Dũng được hưởng án treo trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra ở Đắk Lắk.

Ngoài ra, kết quả điều tra xác định bà Nga nhiều lần nhận môi giới hối lộ tổng cộng 750 triệu đồng từ ông Trần Văn Lợi để liên hệ với TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, giúp xét xử phúc thẩm theo hướng giữ nguyên án sơ thẩm hai vụ án xảy ra tại tỉnh Quảng Nam (cũ), hoặc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài sản là quyền sử dụng đất.

Bà Nga còn nhận môi giới hối lộ số tiền 250 triệu đồng của ông Tô Thành Trung để liên hệ với TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhờ giúp trả lời theo hướng không chấp nhận đơn kháng nghị giám đốc thẩm của ông Nguyễn Phúc Hậu đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 81/2024/DS-PT ngày 5-2-2024 của TAND tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, bà Nga còn nhận môi giới hối lộ của nhiều người khác nhằm nhờ giúp xét xử giám đốc thẩm theo hướng có lợi cho những người đưa hối lộ.