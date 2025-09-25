Sở Tư pháp Đồng Nai đề nghị Công an phối hợp phòng ngừa vi phạm trong công chứng 25/09/2025 18:51

(PLO)- Theo Sở Tư pháp Đồng Nai, hoạt động của một số công chứng viên có những dấu hiệu diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự xã hội.

Ngày 25-9, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Tư pháp tỉnh, trong những năm qua, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có những bước phát triển mạnh mẽ, hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch, hợp đồng liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân, tổ chức theo quy định pháp luật.

Công an thi hành lệnh bắt công chứng viên kiêm trưởng văn phòng công chứng Huỳnh Thị Liêm để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA.

Tuy nhiên, hoạt động của một số công chứng viên tại Đồng Nai có những dấu hiệu diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự xã hội.

Đến nay đã có 3 công chứng viên bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt là hành vi thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch trong đó có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả, giả mạo chữ viết, giả mạo dấu vân tay, con dấu nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản...

Việc này dẫn đến những hậu quả pháp lý đặc biệt nghiêm trọng, làm giảm uy tín, niềm tin của người dân đối với hoạt động công chứng, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đề nghị Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin kịp thời về các vụ việc phát sinh phức tạp về an ninh trật tự có liên quan đến hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật theo đề nghị để phục vụ công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của Sở Tư pháp.

Xây dựng quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp với Công an tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước của 2 cơ quan và góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.