‘Sóng dữ Trung Đông’ và thách thức chiến lược của Nga ở Trung Á

Cuộc chiến ở Trung Đông đang tạo ra những dư chấn vượt xa khu vực, đặt khu vực Trung Á - không gian ảnh hưởng chiến lược lâu đời của Nga - vào tầm ngắm của những biến động địa chính trị ngày càng rõ rệt. Trong bối cảnh này, Moscow buộc phải đánh giá lại vai trò và giới hạn của nước này trong việc bảo vệ an ninh khu vực trước các kịch bản có thể xảy ra.

Nếu Iran - một mắt xích quan trọng trong cán cân quyền lực Á-Âu - rơi vào tình trạng bất ổn hoặc đối mặt những thay đổi sâu rộng trong nội bộ, lãnh thổ nước này có thể trở thành điểm trung chuyển cho các lực lượng bên ngoài thâm nhập vào Trung Á, theo báo Vzglyad (Nga).

Theo ông Timofey Bordachev - Giám đốc Chương trình tại tổ chức nghiên cứu Valdai Club (Nga), điều này tiềm ẩn nguy cơ đáng kể đối với một khu vực mà từ lâu được Moscow xem là phần mở rộng tự nhiên của không gian chiến lược quốc gia.

Với đặc điểm địa chính trị thiếu vắng các đường biên giới tự nhiên rõ rệt, Nga luôn phụ thuộc vào các vùng đệm, mà Trung Á là một ví dụ điển hình. Mọi biến động trong khu vực này đều được Moscow xem xét dưới lăng kính an ninh quốc gia. Câu hỏi đặt ra là: Nga sẽ cần hành động tới mức nào để ngăn chặn những rủi ro này trở thành hiện thực?

Lần đầu tiên kể từ đầu thập niên 1990, Trung Á đối mặt nguy cơ bị các thế lực gây bất ổn xâm nhập nghiêm trọng. Từng được coi là vùng ngoại biên yên ổn, khu vực này nay đang chứng kiến sự rạn nứt của thế biệt lập về mặt địa lý. Dù cách xa các điểm nóng như Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq hay Israel, Trung Á không còn miễn nhiễm với những cơn sóng ngầm từ Trung Đông.

Từ cuối thế kỷ 19, Afghanistan luôn là mối lo an ninh thường trực. Tuy nhiên, nguy cơ ít khi đến từ các chính phủ hợp pháp mà từ việc lãnh thổ này bị các phần tử cực đoan sử dụng làm nơi trú ẩn và xuất phát điểm cho các cuộc tấn công sang các nước hậu Xô Viết lân cận. Nga - vốn có cộng đồng Hồi giáo lớn, từ lâu đã coi việc ngăn chặn hiệu ứng lan tràn từ Afghanistan là ưu tiên.

Thế nhưng, cục diện đang có những thay đổi đáng kể. Kể từ tháng 10-2023, căng thẳng khu vực gia tăng do các động thái chính sách đối ngoại cứng rắn của Israel trong bối cảnh xung đột kéo dài. Trong bối cảnh đó, việc duy trì thế trung lập trở nên ngày càng khó khăn, ngay cả với các quốc gia Ả Rập vốn mong muốn tránh bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu.

Tác động của các diễn biến này không chỉ giới hạn trong không gian Trung Đông, mà còn lan rộng sang toàn bộ vùng Á-Âu. Nếu Iran rơi vào hỗn loạn, khoảng trống an ninh để lại sẽ là cơ hội cho các thế lực bên ngoài can thiệp sâu hơn vào Trung Á - không vì lợi ích của khu vực, mà để gây sức ép lên Moscow.

Theo ông Bordachev, điều này càng đáng quan ngại khi phương Tây không xem Trung Á là đối tác chiến lược, mà chỉ là một khu vực để khai thác (cả về tài nguyên và giá trị chiến lược nhằm làm suy yếu đối thủ).

Cùng lúc, các mối đe dọa nội tại cũng đang dần hiện rõ. Những diễn biến tại Gaza đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng Hồi giáo, gồm cả tại Trung Á.

Ở khu vực này, nơi vẫn duy trì mối liên hệ sâu sắc với văn hóa Nga và di sản Xô Viết, người dân có xu hướng nhạy cảm với các vấn đề liên quan đến công lý. Trong hoàn cảnh như vậy, các cảm nhận về bất công ở Trung Đông có thể châm ngòi cho phản ứng cực đoan từ một bộ phận dân cư, mở ra cơ hội cho các tổ chức cực đoan tìm cách khai thác.

Nga là đối tác kinh tế lớn, đóng vai trò then chốt trong năng lượng, hạ tầng kỹ thuật số và quốc phòng đối với Trung Á. Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan đều có hiệp ước an ninh với Moscow. Ngoài ra, Kyrgyzstan và Tajikistan còn cho phép Nga đặt căn cứ quân sự, theo tờ The Economist.

Moscow và các nước Trung Á sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai vào tháng 10 năm nay, sau hội nghị đầu tiên được tổ chức vào năm 2022 tại thủ đô Astana của Kazakhstan.