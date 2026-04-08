Sửa Luật Thi đua, khen thưởng: Đừng để người xứng đáng ngại làm hồ sơ 08/04/2026 18:47

(PLO)- Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng việc khen thưởng cần kịp thời, đúng người để tạo động lực phấn đấu, không nên theo kiểu “đến hẹn lại lên, đủ năm thì khen”.

Chiều 8-4, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Thảo luận về dự luật, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) đánh giá Luật Thi đua, khen thưởng đang được sửa đổi theo hướng ngày càng chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, bà Lan cho rằng quá trình sửa đổi lần này cần lưu ý thực trạng nhiều người xứng đáng khen thưởng nhưng lại ngại làm hồ sơ. Họ ngại viết đơn, chứng minh thành tích qua nhiều cấp rườm rà. Ví dụ nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú phải làm đơn xin xét tặng rất phức tạp.

Đại biểu đoàn TP.HCM thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Ảnh: LÂM HIỂN

Do đó, nữ đại biểu kiến nghị cần có cơ chế hội đồng xét duyệt hàng năm để chủ động đề xuất người xứng đáng trong từng lĩnh vực. Hội đồng này nắm rõ thành tích nên có thể xét trực tiếp và quyết định luôn.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan kể lại câu chuyện: "Cách đây vài năm, lúc đang trong đợt dịch, Đại sứ quán Pháp gửi thư hỏi tôi có đồng ý nhận huân chương hay không. Họ tự xét, tôi không phải làm đơn và cũng không biết việc xét của họ. Trong khi đó, ở nước ta, để nhận một danh hiệu phải xin tổ chức của mình, rất rườm rà”.

Từ thực tế đó, bà nhấn mạnh khen thưởng phải nhằm tạo động lực, cần kịp thời, đúng lúc để thúc đẩy phấn đấu, không nên theo kiểu “đến hẹn lại lên, cứ đủ năm thì khen”.

Góp ý cho dự luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng việc sửa đổi không nên quá cứng nhắc về quy trình hay thời gian công tác, mà cần đánh giá theo hiệu quả thực tế.

Ông cũng cho rằng cần gắn thi đua với các mục tiêu chiến lược quốc gia như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tránh tình trạng một cá nhân nhận quá nhiều danh hiệu. Đồng thời, cần có cơ chế khen thưởng công bằng giữa doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.