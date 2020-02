Bụng chứa khối u hơn 7 kg mà nghĩ do... uống bia

Ngày 19-2, thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho hay vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mang khối u mỡ vùng bụng khổng lồ nặng 7,3 kg.

Cách đây 6 tháng, anh HVP (35 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) thấy bụng ngày càng to dần, kèm theo luôn cảm thấy mệt, khó thở, sút 10 kg. Tuy nhiên, anh chỉ nghĩ do hay nhậu, uống bia rượu nhiều nên bụng to.

Thậm chí anh P. còn vào một cơ sở thẩm mỹ viện để đánh tan mỡ bụng nhưng tình hình không cải thiện. Sau đó, anh được khuyên đi khám và phát hiện ra một khối u to nằm trong ổ bụng.



Khối bướu mỡ hơn 7 kg được lấy ra từ trong ổ bụng bệnh nhân. Ảnh: HL

BS Nguyễn Thanh Phong, khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Thống Nhất, cho biết qua chẩn đoán cận lâm sàng, bệnh nhân có một khối u lớn sau phúc mạc, nghi ngờ đây là khối u mỡ. Khối u rất lớn, chiếm toàn bộ ổ bụng, cần phải mổ lấy ra.

Tuy nhiên, quá trình phẫu thuật, các bác sĩ cũng gặp nhiều khó khăn do khối u nằm rất sâu trong ổ bụng, gần các mạch máu lớn, trên đường đi của niệu quản. Nếu thao tác phẫu thuật không khéo có thể chạm vào các mạch máu hoặc làm đứt niệu quản, nguy hiểm tính mạng cho bệnh nhân. Do đó, các bác sĩ phải rất cẩn thận trong khâu bóc tách để lấy trọn khối u ra ngoài.



Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám vết thương. Ảnh: HL

Sau ca phẫu thuật 7 ngày, bệnh nhân phục hồi tốt, không biến chứng, không chảy máu và ăn uống bình thường.

BS Phong chia sẻ thêm: Bướu mỡ là bướu lành tính, tự phát, không gây ung thư. Nhưng nếu để lâu, bướu sẽ càng lớn, chèn ép các cơ quan trong ổ bụng như động mạch chủ bụng, thận, đại tràng, ruột non… dẫn đến các biến chứng khác.

Thông thường bướu mỡ hay nằm ngoài da, kích thước nhỏ, dễ phát hiện. Nhưng khối u này nằm sâu trong ổ bụng nên rất khó phát hiện. Nếu chỉ thăm khám bình thường thì rất khó chẩn đoán mà phải thực hiện các chẩn đoán hình ảnh sâu hơn như CT Scan hoặc MRI.

Bướu mỡ có khả năng tái phát nên người dân cần chủ động tầm soát sức khỏe, phát hiện sớm để can thiệp kịp thời khi bướu còn nhỏ, tránh xảy ra biến chứng.