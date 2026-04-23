Sun PhuQuoc Airways sắp khai thác đường bay quốc tế bằng máy bay thân rộng 23/04/2026 15:13

(PLO)- Dự kiến từ tháng 9, Sun PhuQuoc Airways bắt đầu khai thác các đường bay tầm xa kết nối Phú Quốc với nhiều thị trường quốc tế.

Ngày 23-4, đại diện Sun PhuQuoc Airways (SPA) xác nhận trong tháng 7 tới, hãng sẽ đón hai máy bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên. Các máy bay này dự kiến được đưa vào khai thác chính thức từ tháng 9.

Việc bổ sung máy bay thân rộng giúp hãng mở các đường bay thẳng từ Phú Quốc đến nhiều thị trường quốc tế tầm xa như Kazakhstan, Nga, Uzbekistan, Úc, Mông Cổ, Oman, Séc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi tiếp nhận các máy bay thân rộng, hãng sẽ mở các đường bay quốc tế. Ảnh: CTV

Theo SPA, việc đầu tư A330 ở thời điểm này là bước chuẩn bị về vận hành và dịch vụ, trước khi hãng tiếp nhận các máy bay Boeing 787-9 Dreamliner trong đơn hàng đã ký với Boeing vào tháng 2-2026. Đơn hàng gồm 40 chiếc, tổng giá trị khoảng 22,5 tỉ USD, dự kiến bàn giao từ năm 2031.

Song song đó, hãng đang chuẩn hóa đội bay thân hẹp đang sở hữu. Khoang phổ thông được nâng cấp với khoảng cách giữa các hàng ghế từ 29 đến 31 inch. Ghế sử dụng dòng Hawk Infinity, tích hợp cổng sạc USB và tối ưu trọng lượng, góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu và phát thải CO₂.