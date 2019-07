Đồng Việt Nam đang lên giá

Theo SSI, trong tháng 6, sau 3 tuần giảm mạnh, tỉ giá VND trong giao dịch USD/VND đã nhích tăng 30 đồng so với USD trên ngân hàng lên mức 23.260 - 23.380 đồng và 20 đồng trên thị trường tự do lên 23.300 - 23.320 đồng. Nguyên nhân được cho là do nhu cầu ngoại tệ tăng lên của khối các doanh nghiệp nước ngoài để chuyển lợi nhuận về nước vào thời điểm cuối quý.