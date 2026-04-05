Tài xế xe tải dũng cảm lao ra giữa đường cứu cháu bé thoát nạn 05/04/2026 14:56

(PLO)- Đang lưu thông trên đường, nam tài xế bất ngờ phát hiện một cháu bé đứng giữa đường nguy hiểm nên đã lập tức dừng xe khẩn cấp, dũng cảm chạy qua làn ngược chiều để bế cháu bé đưa vào vị trí an toàn.

Ngày 5-4, Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc- Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế xác nhận việc tài xế dừng xe khẩn cấp để lao xuống bế cháu bé đang đi trên đường xảy ra tại địa bàn trạm phụ trách.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một tài xế xe tải kịp thời cứu một cháu bé đang đứng giữa đường, thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Camera ghi lại cảnh tài xế dừng xe, lao sang làn đường ngược chiều để bế cháu bé.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, khi đang lưu thông, tài xế bất ngờ phát hiện một cháu bé đứng giữa phần đường xe chạy. Lập tức, người này cho xe dừng lại, nhanh chóng chạy qua làn đường ngược chiều bế cháu bé đưa vào vị trí an toàn.

Tài xế được xác định là anh Lý Văn Tố (31 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), làm nghề lái xe chở hàng tuyến Đà Nẵng - Hà Nội. Theo anh Tố, sự việc xảy ra chiều 4-4 trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Phú Lộc cũ.

Khi phát hiện cháu bé đang đi trên đường, anh Tố quan sát xung quanh thấy đảm bảo an toàn rồi dừng xe khẩn cấp để chạy qua cứu cháu. Sau khi đưa cháu bé vào cho người nhà, anh tiếp tục hành trình đi TP Đà Nẵng.

Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự cảm kích, dành nhiều lời khen ngợi cho nghĩa cử cao đẹp của tài xế.

Theo Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, cán bộ của trạm đã điện thoại tài xế biểu dương hành động cao đẹp; đồng thời giải thích cho tài xế hành vi dừng xe khẩn cấp trong tình huống trên là đúng, không bị xử phạt.