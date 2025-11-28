Tạm giữ nghi can vụ nổ súng tại một đám cưới 28/11/2025 19:38

(PLO)- Sau khi nhận tin báo từ người dân, công an đã vào cuộc và truy tìm, tạm giữ người đàn ông nổ súng tại một đám cưới tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều tối 28-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công an xã Hương Phố vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh điều tra, làm rõ và tạm giữ Trương Văn Bạch (39 tuổi, trú thôn Phố Hương, xã Hương Phố) liên quan đến vụ sử dụng súng tại một đám cưới.

Công an làm việc với Trương Văn Bạch có hành vi nổ súng tại đám cưới.

Trước đó, ngày 18-11, người dân phản ánh với Công an xã Hương Phố về việc tại đám cưới của anh DVN (trú thôn Phố Hoà, xã Hương Phố) có tiếng nổ lớn, nghi là tiếng súng đạn.

Công an xã Hương Phố đã báo cáo, phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự, phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan, huy động tối đa lực lượng, tập trung truy xét, rà soát để điều tra, xác minh vụ việc.

Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ, thu thập được, cơ quan công an đã xác định Bạch là nghi can thực hiện hành vi nổ súng tại đám cưới của anh N. và mời về làm việc.

Tang vật chiếc súng và 5 viên đạn công an thu giữ.

Bước đầu Bạch khai nhận, vào đêm tổ chức đám cưới của anh N., Bạch đã sử dụng khẩu súng để bắn chỉ thiên lên trời. Bạch cũng đã giao nộp một khẩu súng ngắn và 5 viên đạn cho cơ quan công an.

Công an xã Hương Phố đã bàn giao hồ sơ, nghi can và tang vật có liên quan cho Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.