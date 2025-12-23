Tạm giữ tài xế xe đầu kéo tông 6 ô tô chờ đèn đỏ trên quốc lộ 5 23/12/2025 09:31

(PLO)- Lái xe Nguyễn Văn Thịnh bị tạm giữ để điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 5 làm 2 người tử vong.

Ngày 23-12, Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ khẩn cấp lái xe Nguyễn Văn Thịnh (51 tuổi, trú tại xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng) để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 5 đoạn qua phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng chiều hôm qua 22-12.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ do lái xe Nguyễn Văn Thịnh lái xe ô tô đầu kéo 15C-132.14, kéo theo rơ-moóc 15R-024.15 không chú ý quan sát. Xe này đã đâm vào các phương tiện cùng chiều phía trước đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, dẫn đến vụ liên hoàn giữa bảy ô tô.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên quốc lộ 5 khiến 2 người tử vong. Ảnh: Đ.X

Ngay sau vụ tai nạn, Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức cứu hộ, cấp cứu người bị nạn, phân luồng và điều tiết giao thông.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe liên quan cho thấy không có vi phạm.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 22-12, tại km 46+500 quốc lộ 5, chiều đường Hà Nội – Hải Phòng qua địa bàn phường Tứ Minh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô đầu kéo do lái xe Nguyễn Văn Thịnh điều khiển đã đâm vào đuôi ô tô BKS 14C-225.xx do anh N.V.K. điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến xe 14C-225.xx lao về phía trước, đâm vào ô tô BKS 34A-977.xx. Sau đó, ô tô 34A-977.xx bị đẩy lao tiếp và va chạm liên hoàn với ba ô tô khác.

Vụ tai nạn liên hoàn kể trên khiến lái xe tải mang BKS 15H.142xx và anh L.C.B. (ngồi trên ô tô 34A-977xx) tử vong tại chỗ. Vụ việc làm bảy ô tô bị hư hỏng. Tuyến quốc lộ 5, đoạn qua phường Tứ Minh (TP Hải Phòng) ùn tắc kéo dài.