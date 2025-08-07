Tân Thanh Container: Nâng tầm thương hiệu Việt vươn xa quốc tế bằng 2 triển lãm năm 2025 07/08/2025 16:15

(PLO)- Trong xu thế hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh (Tân Thanh Container) tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong lĩnh vực cơ khí và logistics, với sự góp mặt nổi bật tại hai triển lãm hàng đầu trong năm 2025.

● Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam (VILOG 2025) diễn ra từ ngày 31-07 đến 02-08 tại TP. HCM.

● Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh – Sắp tổ chức tại Hà Nội từ 28-08 đến 05-09.

Tân Thanh Container tham gia triển lãm VILOG 2025.

Giới thiệu giải pháp vận tải thông minh tại VILOG 2025

Tại Triển lãm VILOG 2025, Tân Thanh Container giới thiệu các giải pháp vận tải thông minh tại gian hàng F123–124 (Sảnh B, SECC). Với chủ đề "Chuyển đổi số – Phát triển xanh ngành logistics", triển lãm tập trung vào các giải pháp công nghệ tự động hóa, IoT và năng lượng tái tạo. Sự kiện quy tụ hơn 350 doanh nghiệp từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Là doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu trong sản xuất container và sơ mi rơ moóc, Tân Thanh Container mang đến triển lãm các sản phẩm chuyên dụng và giải pháp vận chuyển tích hợp. Với phương châm “Luôn dẫn đầu về chất lượng”, doanh nghiệp khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới công nghệ và dịch vụ hậu mãi đồng bộ, nâng cao hiệu quả vận hành cho khách hàng.

Đặc biệt, sản phẩm Container lạnh giám sát thông minh RMS (Reefer Monitoring System) là minh chứng cho nỗ lực đổi mới công nghệ của Tân Thanh. RMS cho phép theo dõi nhiệt độ, độ ẩm trong suốt quá trình vận chuyển, tối ưu hiệu quả vận hành và đáp ứng xu hướng vận tải xanh, chuỗi cung ứng số hiện đại.

Tại gian hàng, khách tham quan được tư vấn trực tiếp, nhận tài liệu chuyên ngành và quà lưu niệm. Đây là hoạt động kết nối cộng đồng logistics trong nước và quốc tế, đồng thời là dịp để doanh nghiệp khẳng định vị thế sản xuất, chất lượng sản phẩm và năng lực hội nhập quốc tế.

Góp mặt tại Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội

Sau VILOG 2025, Tân Thanh Container tiếp tục tham gia Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 28-08 đến 05-09-2025.

Đây là sự kiện do Chính phủ chủ trì, quy tụ sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiêu biểu trên toàn quốc. Với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", triển lãm là dịp tôn vinh những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai.

Tân Thanh Container sẽ hiện diện tại phân khu “Khởi nghiệp kiến quốc” (Sảnh 3, gian hàng H3 - 019.8), trưng bày các sản phẩm đại diện cho ngành cơ khí và logistics hiện đại thông minh; gắn liền với định hướng phát triển xanh – bền vững.

Tham gia với tư cách là doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu, Tân Thanh Container thể hiện tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển và vai trò đồng hành cùng đất nước trong suốt 30 năm qua. Từ một xưởng cơ khí nhỏ, Tân Thanh đã phát triển thành một thương hiệu quốc gia, có năng lực sản xuất lớn và phân phối khắp Việt Nam và thị trường quốc tế.

Dấu ấn thương hiệu Việt 30 năm tiên phong và phát triển bền vững

Từ năm 1994, Tân Thanh Container tiên phong trong ngành cơ khí, vận tải và logistics, với nhà máy sơ mi rơ moóc 400.000m² tại TP. HCM, ứng dụng công nghệ hiện đại và quản lý ISO 9001:2015. Doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững qua sơn tĩnh điện, điện mặt trời, mô hình JIT, FIFO. Sản phẩm Tân Thanh có mặt trên toàn quốc, xuất khẩu quốc tế và được tin dùng bởi nhiều tập đoàn lớn như Coca-Cola, Unilever, Heineken, Nippon Express, Transimex...

Vinh dự hai lần liên tiếp đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (2022–2024, 2024–2026), Tân Thanh Container đang nỗ lực phát triển hệ sinh thái logistics tích hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chuỗi cung ứng, hướng đến nền kinh tế xanh và số hóa.

Tân Thanh Container sở hữu mạng lưới chi nhánh trải dài khắp 3 miền đất nước.

Tham gia đồng thời hai triển lãm lớn năm 2025 là cơ hội để Tân Thanh Container quảng bá thương hiệu, đồng thời thể hiện trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình “80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, Tân Thanh góp phần viết tiếp câu chuyện phát triển của đất nước bằng năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo và tinh thần tự lực, tự cường của một thương hiệu Việt.