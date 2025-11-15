TAND khu vực 15 TP.HCM và TAND khu vực 3 TP Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm giải quyết án 15/11/2025 15:34

(PLO)- Hai đơn vị đã tổ chức buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm về giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án.

Trong hai ngày 13 và 14-11, tại Đà Nẵng, TAND khu vực 15, TP.HCM và TAND khu vực 3, TP Đà Nẵng đã tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm về giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án.

Tại buổi trao đổi, hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm, những mặt thuận lợi, khó khăn trong việc giải quyết các vụ án trong thời gian qua.

Đây còn là dịp để nhân sự hai đơn vị có dịp giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc xét xử, giải quyết các vụ án có tính chất phức tạp.

Dịp này, đại diện TAND khu vực 15, TP.HCM cũng đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình công chức, người lao động của TAND khu vực 3, TP Đà Nẵng bị thiệt hại nặng do bão lụt xảy ra gần đây.

Bên cạnh đó, một mạnh thường quân cũng hỗ trợ 5 triệu đồng cho người lao động của TAND khu vực 3, TP Đà Nẵng bị thiệt hại do bão.