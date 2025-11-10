Chân dung Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng 10/11/2025 14:19

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Quảng, 56 tuổi, đã được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao.