Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
Chân dung Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng
10/11/2025 14:19
(PLO)- Ông Nguyễn Văn Quảng, 56 tuổi, đã được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao.
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao
Nguyễn Văn Quảng.
