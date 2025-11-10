Thời sự

Chân dung Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Quảng, 56 tuổi, đã được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao.

Chân dung Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng
Chân dung Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng.

