TAND Tối cao đề xuất danh sách các hồ sơ vụ án được lưu trữ vĩnh viễn 20/09/2025 09:02

TAND Tối cao đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong TAND.

Thông tư này quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của các TAND, các đơn vị thuộc TAND Tối cao. Thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của tòa án quân sự các cấp thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

TAND TP.HCM phải bố trí riêng một phòng để chứa 104 thùng hồ sơ với hơn 1 triệu bút lục trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của TAND được quy định chi tiết tại phụ lục kèm theo dự thảo thông tư này.

Những hồ sơ vụ án hình sự nào được lưu vĩnh viễn?

Theo đó, đối với hồ sơ vụ án hình sự, những hồ sơ sau đây sẽ được lưu trữ vĩnh viễn:

- Những hồ sơ sơ vụ án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh; các tội xâm phạm hoạt động tư pháp;

- Hồ sơ vụ án có bị cáo nguyên là: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động...; nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ có danh tiếng lớn, có ảnh hưởng lớn trong tôn giáo, có uy tín lớn trong xã hội, trong nước và quốc tế; cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước từ Thứ trưởng trở lên; các vụ án có yếu tố nước ngoài mà khi xử lý có tác động đến chính trị, ngoại giao;

- Hồ sơ vụ án mà bản án có hiệu lực pháp luật cuối cùng được xét xử sơ chung thẩm (trước năm 1995), giám đốc thẩm, tái thẩm;

- Hồ sơ vụ án có người bị kết án tử hình;

- Hồ sơ vụ án có bị cáo bị xử phạt tù chung thân;

- Hồ sơ vụ án có bị cáo được tuyên không phạm tội;

- Hồ sơ vụ án có bị cáo bị xử phạt từ trên 15 năm tù (không tính tổng hợp của nhiều bản án);

- Hồ sơ vụ án có bị cáo bị xử phạt đến 15 năm tù.

Trong đó, sẽ lưu trữ vĩnh viễn những tài liệu gồm: Bảng kê tài liệu trong hồ sơ vụ án; bản kết luận điều tra vụ án; bản kết luận điều tra vụ án bổ sung; bản cáo trạng; biên bản phiên tòa; biên bản nghị án; bản án/quyết định đình chỉ xét xử; quyết định trả tự do cho bị cáo; thông báo sửa chữa, bổ sung (bản án/quyết định đình chỉ xét xử); đơn kháng cáo, kháng cáo bổ sung; đơn xin rút đơn kháng cáo; quyết định kháng nghị; quyết định rút kháng nghị; quyết định không chấp nhận kháng cáo quá hạn; bản gốc các tài liệu liên quan đến quyền sử dụng bất động sản, quyền sở hữu động sản, sổ hộ khẩu, di chúc, giấy tờ tùy thân.

Đối với các tài liệu khác, thời hạn lưu trữ là 70 năm.

Quy định về lưu trữ hồ sơ vụ việc dân sự

Dự thảo thông tư cũng quy định thời hạn đối với hồ sơ vụ việc dân sự; hôn nhân và gia đình; người chưa thành niên; kinh doanh thương mại; lao động, hành chính; giải quyết vụ việc phá sản; trọng tài thương mại.

Theo đó, hồ sơ vụ án được xét xử theo thủ tục sơ chung thẩm (trước năm 1995), giám đốc thẩm, tái thẩm được lưu trữ vĩnh viễn.

Đối với hồ sơ vụ án được xét xử theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm sẽ lưu trữ vĩnh viễn các tài liệu sau: Bảng kê tài liệu trong hồ sơ vụ án; đơn khởi kiện (hoặc đơn yêu cầu, đơn xin ly hôn, đơn xin xác nhận cha cho con...); đơn khởi kiện bổ sung; biên bản hòa giải thành; quyết định công nhận hòa giải thành; quyết định công nhận kết quả đối thoại thành;

Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự; quyết định đình chỉ vụ án; biên bản phiên tòa; biên bản nghị án; bản án/quyết định đình chỉ xét xử; thông báo sửa chữa, bổ sung (bản án/quyết định đình chỉ xét xử); đơn kháng cáo, kháng cáo bổ sung; đơn xin rút đơn kháng cáo; quyết định kháng nghị; quyết định rút kháng nghị; quyết định không chấp nhận kháng cáo quá hạn; bản gốc các tài liệu liên quan đến quyền sử dụng bất động sản, quyền sở hữu động sản; sổ hộ khẩu; di chúc; giấy tờ tùy thân

Đối với các tài liệu khác, thời hạn lưu trữ là 70 năm.