Tặng Bằng khen cho thanh niên cứu cháu bé 7 tuổi chới với trong lũ 05/10/2025 13:34

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã trình Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng "Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm" cho thanh niên cứu cháu bé 7 tuổi.

Ngày 5-10, bà Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đến trao tặng Bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu (25 tuổi, đoàn viên thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn) vì đã có hành động dũng cảm cứu sống cháu bé 7 tuổi bị đuối nước.

Anh Hồ Quốc Hiệu nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. Ảnh: MT.

Trước đó, vào chiều 30-9, khi đi qua khu vực cầu tràn Phố Giang (xã Hương Sơn), anh Hiệu phát hiện cháu Nguyễn Bảo Khang (7 tuổi) bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Không chút do dự, anh đã lao mình xuống dòng nước xiết, kịp thời đưa cháu Khang vào bờ an toàn.

Bà Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh biểu dương hành động dũng cảm của anh Hồ Quốc Hiệu khi cứu cháu bé dưới nước lũ chảy xiết. Ảnh: MT.

Hành động quyết đoán, dũng cảm và đầy nhân ái của anh Hiệu đã được bà con nhân dân, cấp uỷ, chính quyền và cộng đồng ghi nhận.



Được biết, đây là lần thứ 2 anh có hành động dũng cảm cứu người.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã đề trình Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Hiệu vì hành động cứu cháu bé 7 tuổi dưới dòng nước lũ.