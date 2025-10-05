Tặng Bằng khen cho thanh niên cứu cháu bé 7 tuổi chới với trong lũ

Ngày 5-10, bà Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đến trao tặng Bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu (25 tuổi, đoàn viên thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn) vì đã có hành động dũng cảm cứu sống cháu bé 7 tuổi bị đuối nước.
Trước đó, vào chiều 30-9, khi đi qua khu vực cầu tràn Phố Giang (xã Hương Sơn), anh Hiệu phát hiện cháu Nguyễn Bảo Khang (7 tuổi) bị dòng nước lũ cuốn trôi.
Không chút do dự, anh đã lao mình xuống dòng nước xiết, kịp thời đưa cháu Khang vào bờ an toàn.
Hành động quyết đoán, dũng cảm và đầy nhân ái của anh Hiệu đã được bà con nhân dân, cấp uỷ, chính quyền và cộng đồng ghi nhận.
Được biết, đây là lần thứ 2 anh có hành động dũng cảm cứu người.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã đề trình Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Hiệu vì hành động cứu cháu bé 7 tuổi dưới dòng nước lũ.