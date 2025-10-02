Học sinh lớp 7 bị lũ cuốn khi đạp xe qua đường ngập nước 02/10/2025 11:32

(PLO)- Người đàn ông đã nhanh chóng cứu cháu bé bị lũ cuốn khi đạp xe qua đoạn đường ngập nước.

Ngày 2-10, UBND xã Kim Hoa (huyện Hương Sơn cũ), tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đang làm hồ sơ để trao giấy khen, ghi nhận hành động dũng cảm của anh Trần Thế Anh trong việc cứu cháu bé bị nước lũ cuốn trôi.

Video được người dân quay lại cảnh cứu cháu bé.

Theo đó, khoảng 7h ngày 1-10, sau khi cơn bão số 10 đổ bộ, trên địa bàn xã có mưa lớn, làm nước lũ đổ về, dâng cao.

Lúc này, cháu bé Đoàn Trần Phi Long (13 tuổi, học lớp 7) đang đạp xe qua đoạn đường ngập nước ở khu vực chợ Đình thì bất ngờ bị lũ cuốn xuống dòng nước chảy xiết.

Phát hiện cháu bé bị nước lũ cuốn trôi, anh Trần Thế Anh đã nhanh chóng lao xuống cứu bé lên an toàn.

Nhiều người sau khi xem được video ghi lại cảnh cháu bé bị cuốn trôi được cứu an toàn đã gửi lời cảm ơn đến anh Trần Thế Anh đã kịp thời cứu cháu bé.