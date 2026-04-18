Tây Ninh: Hòa Phát khánh thành nhà máy thép 2.600 tỉ 18/04/2026 15:18

(PLO)- Nhà máy thép Hòa Phát Long An tại Tây Ninh chính thức vận hành với vốn 2.600 tỉ đồng, công suất lớn, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế khu vực.

Sáng 18-4, tại Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng (tỉnh Tây Ninh), Công ty CP sản phẩm thép Hòa Phát Long An tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất thép quy mô lớn. Đây là một trong những dự án trọng điểm của địa phương chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty CP sản phẩm thép Hòa Phát Long An phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty CP sản phẩm thép Hòa Phát Long An, nhà máy được xây dựng trên diện tích 15 ha, có tổng vốn đầu tư 2.600 tỉ đồng, với hệ thống trang bị, dây chuyền công nghệ hiện đại, nhập khẩu toàn bộ từ các quốc gia có nền công nghiệp tiên tiến.

Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An vận hành, tạo gần 800 việc làm. Ảnh: HUỲNH DU

Với công suất đạt khoảng 400.000 – 460.000 tấn/năm, nhà máy chuyên sản xuất các dòng ống thép phục vụ xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật như ống thép đen, ống mạ kẽm, thép cuộn… Các sản phẩm này đều đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như ASTM (Mỹ), BS EN (Anh), JIS (Nhật Bản), đã được sử dụng tại nhiều công trình hạ tầng lớn như sân bay Long Thành, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất...

Lê Văn Hẳn,Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (phải) tặng hòa chúc mừng Công ty Cổ phần Sản phẩm thép Hòa Phát Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Từ đầu năm 2026 đến nay, nhà máy đã hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hơn 800 lao động địa phương. Ngoài ra, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững theo định hướng của Chính phủ, doanh nghiệp cũng đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 10 MW, đáp ứng hơn một nửa nhu cầu điện của nhà máy.

"Sau khi nhà máy hoàn thiện, tổng công suất của ống thép Hòa Phát đạt 1,2 triệu tấn/năm. Chúng tôi đang giữ thị phần số 1 về ống thép tại Việt Nam với 31,2%, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường trong nước, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới từ các thị trường xuất khẩu trong những năm tới" - ông Tuấn nói.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ khánh thành. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đánh giá dự án nằm tại xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh, là khu vực cửa ngõ kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, sở hữu lợi thế lớn về logistics và chuỗi cung ứng. Đây được xem là vị trí chiến lược giúp doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận thị trường phía Nam và mở rộng hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà máy sản xuất kinh doanh sản phẩm thép Hòa Phát Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Việc nhà máy đi vào vận hành không chỉ góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách địa phương. Đồng thời, tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút thêm các dự án quy mô lớn.

Các đại biểu tham quan nhà máy sản xuất kinh doanh sản phẩm thép Hòa Phát Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị công ty tiếp tục vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả; tăng cường hơn nữa việc tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, nhất là về môi trường và an toàn lao động; không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiên phong, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng tối đa khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh thị trường trong nước và quốc tế, tăng thu cho doanh nghiệp.