Tây Ninh khởi công 3 dự án trọng điểm gần 90.000 tỉ đồng 19/08/2025 13:25

Ngày 19-8, trong không khí thế hân hoan hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9 cùng với 250 dự án, công trình tiêu biểu trên cả nước, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khởi công ba dự án trọng điểm quy mô lớn, bao gồm Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1, Khu đô thị dự án mới Phước Vĩnh Tây và dự án xây dựng đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E.

Đây là những dự án có tổng vốn đầu tư gần 90.000 tỉ đồng, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển công nghiệp, đô thị và hạ tầng giao thông khu vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Khu công nghiệp Bình Hòa Nam. Ảnh: HD

Trong đó, Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 do Tập đoàn Đầu tư Hoàng Gia Việt Nam đầu tư được triển khai trên diện tích hơn 322ha, vốn đầu tư hơn 3.900 tỉ đồng.

Dự án Khu công nghiệp Bình Hòa Nam với vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng.

Dự án định hướng phát triển thành khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, ưu tiên công nghệ cao, sạch và ít gây ô nhiễm.

Các ngành nghề thu hút gồm công nghiệp chế biến – chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu mới, chế biến nông thủy sản cùng nhiều lĩnh vực giá trị gia tăng cao và thân thiện môi trường.

Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp dự kiến tạo việc làm cho từ 15.000 đến 23.000 lao động và chuyên gia, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, dịch vụ phụ trợ, logistics và hạ tầng xã hội, thúc đẩy phát triển đô thị tại khu vực xã Đức Huệ.

Song song đó, Khu đô thị dự án mới Phước Vĩnh Tây của Tập đoàn Vingroup đầu tư có quy mô 1.090ha với tổng vốn đầu tư trên 80.000 tỉ đồng. Dự án sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2030, trở thành khu đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại của tỉnh Tây Ninh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E. Ảnh: HD

Cùng thời điểm, dự án xây dựng đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E cũng được khởi động với tổng vốn hơn 3.040 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Long An (tỉnh Tây Ninh) làm chủ đầu tư.

Tuyến đường ĐT.827E kết nối từ TP.HCM – Tây Ninh – Đồng Tháp, dài khoảng 55 km, điểm đầu tại đường Phạm Hùng (TP.HCM), điểm cuối tại ngã ba Trung Lương (tỉnh Đồng Tháp).

Trong đó, đoạn qua TP.HCM dài 5,8 km, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp dài 14,2 km và đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài hơn 35 km, đi qua nhiều địa bàn quan trọng, vượt qua 3 con sông lớn Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: HD

Tham dự và phát biểu tại dự án Khu đô thị dự án mới Phước Vĩnh Tây, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, Dự án sẽ là viên gạch nền móng, biểu tượng định hình diện mạo và khởi đầu cho một chu kỳ phát triển vượt bậc của tỉnh nhà.

Tỉnh sẽ luôn đồng hành, coi khó khăn của nhà đầu tư, doanh nghiệp là khó khăn của chính mình, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để dự án được triển khai thành công, đúng tiến độ. Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án Khu đô thị dự án mới Phước Vĩnh Tây. Ảnh: HD

Đồng thời, Ông Út đề nghị nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, phấn đấu hoàn thành hạ tầng vào năm 2027, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động vào năm 2030.

Ông Út kêu gọi sự quyết tâm của nhà đầu tư, sự phối hợp của các sở ngành và chính quyền địa phương, đồng thời mong nhân dân trong vùng dự án tiếp tục ủng hộ, hợp tác giải phóng mặt bằng.

3 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đồng loạt khởi công cùng 250 dự án của cả nước. Ảnh: HD

Các dự án đồng loạt khởi công không chỉ thể hiện quyết tâm lớn của chính quyền Tây Ninh trong việc nâng cấp hạ tầng, thu hút đầu tư, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm, phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Với quy mô vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng, những dự án này được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo đô thị, công nghiệp và giao thông toàn khu vực trong những năm tới.