Tây Ninh khởi công Khu công nghiệp Thủ Thừa hơn 3.000 tỉ đồng 09/08/2025 14:43

(PLO)- Dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa được đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng tại Tây Ninh, hứa hẹn tạo việc làm cho 25.000 lao động và thúc đẩy kinh tế vùng.

Sáng 9-8, tại xã Thủ Thừa, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế và Công ty CP Phát triển KCN & Đô thị Thủ Thừa (IDTT) tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thủ Thừa.

Dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa có diện tích trên 170ha. Ảnh: HUỲNH DU

Đây là khu công nghiệp đầu tiên của Tây Ninh mới sau khi sáp nhập tỉnh Long An với Tây Ninh (từ 1-7-2025), nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9.

Dự án có quy mô 170,7 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng, vị trí thuận lợi khi chỉ cách TP.HCM khoảng 45 km, gần các tuyến cao tốc và cảng quốc tế. KCN được định hướng thu hút các ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện điện tử, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT IDTT phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: HD

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT IDTT cho biết Khu công nghiệp Thủ Thừa được quy hoạch hiện đại, đa chức năng, ưu tiên công nghiệp sạch và áp dụng tiêu chuẩn xanh, thông minh. Hạ tầng tích hợp hệ thống xử lý nước thải, năng lượng tái tạo, logistics, lưu trú công nhân và dịch vụ thương mại, hướng tới hệ sinh thái công nghiệp bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút lễ khởi công dự án KCN Thủ Thừa. Ảnh: HUỲNH DU

Dự án triển khai 2 giai đoạn: giai đoạn 1 thi công hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành cuối năm 2025; giai đoạn 2 mở rộng theo nhu cầu nhà đầu tư, dự kiến hoàn tất 2026–2027.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa được quy hoạch đồng bộ, thân thiện với môi trường, hướng tới mục tiêu thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, logistic và dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: HUỲNH DU

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao cho người lao động địa phương, tăng thu ngân sách, nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh và góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ tại khu vực phía Nam.

Các thiết bị vận hành khởi công dự án KCN Thủ Thừa. Ảnh: HUỲNH DU

"Việc khởi công hôm nay đánh dấu bước tiến mới trong quá trình sáp nhập Tỉnh (đây là KCN đầu tiên được khởi công của tỉnh Tây Ninh mới) thể hiện sự quyết tâm chính trị của Đảng bộ và chính quyền Tây Ninh trong việc hướng đến mục tiêu đưa tỉnh Tây Ninh trở thành một trong những tỉnh trung tâm công nghiệp, logistic phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam", ông Út nói.