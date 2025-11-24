Thái Vân Linh: Xu hướng sinh lời cá nhân lên ngôi – Bộ đôi sinh lời VIB là ví dụ tiêu biểu 24/11/2025 14:45

(PLO)- Theo doanh nhân Thái Vân Linh, sự độc lập tài chính không chỉ đến từ số tiền kiếm được, mà còn từ cách dòng tiền được vận hành mỗi ngày.

Kinh nghiệm nhiều năm điều hành và đầu tư giúp chị nhận ra: chỉ khi dòng tiền linh hoạt và không ngủ quên, mỗi người mới thật sự bước vào hành trình sinh lời bền vững.

Tiền tự làm việc linh hoạt và sinh lời kép

“Sau nhiều năm tham gia lĩnh vực tài chính và đầu tư, tôi nhận ra hiểu biết tài chính không chỉ giúp mình giàu hơn, mà còn mở ra sự chủ động, một loại tự do mà sự tích lũy đơn thuần không mang lại”, Thái Vân Linh chia sẻ.

Trong bối cảnh số hóa, khi thói quen tiêu dùng thay đổi và nhu cầu giao dịch trực tuyến tăng mạnh, tư duy tài chính truyền thống càng trở nên lỗi thời. Thế hệ người dùng hiện nay cần những công cụ giúp họ vừa duy trì thanh khoản, vừa không bỏ phí giá trị của phần tiền chưa dùng đến, thậm chí là đồng tiền đã tiêu đi. Chính sự kết hợp đó mới tạo ra một dòng vốn thông minh, đúng nghĩa sinh lời kép.

Doanh nhân Thái Vân Linh.

Một trong những quan điểm quan trọng mà Thái Vân Linh nhấn mạnh là khái niệm “phân lớp dòng tiền”, là cách mỗi người chia đời sống tài chính thành những lớp mục tiêu rõ ràng. Chị giải thích: "Cần tách rõ tiền chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, và quỹ dự phòng. Quan trọng là phải tìm cách để tiền làm việc, tìm ra những công cụ vừa giữ được thanh khoản, vừa sinh lợi nhuận."

Cách tổ chức này giúp người dùng nhìn thấy bức tranh tài chính của mình một cách minh bạch hơn: lớp tiền nào đang phục vụ nhu cầu sống, lớp tiền nào đang “để dành”, và lớp tiền nào có thể tiếp tục tạo ra lợi ích. Yếu tố quan trọng nhất là sự rành mạch, để mỗi dòng vốn đều có nhiệm vụ riêng và không lẫn lộn trong những quyết định cảm tính.

Từ tư duy “phân lớp”, Thái Vân Linh mở rộng sang việc lựa chọn các công cụ tài chính phù hợp. Với chị, giữa yếu tố an toàn và sinh lời không cần là hai lựa chọn đối lập. Công nghệ đã giúp người dùng tiếp cận các giải pháp đa nhiệm – nơi tiền có thể sinh lời từ việc đang giữ và cả khi chi, và dù tiền có đang giữ thì người dùng vẫn có thể rút, chi, luân chuyển linh hoạt theo nhu cầu mà không mất đi lợi ích đã tích lũy trước đó.

Mô hình tài chính "vừa an toàn, vừa sinh lời"

Khi được hỏi về các giải pháp cụ thể hiện thực hóa xu hướng này tại thị trường Việt Nam, Thái Vân Linh cho rằng đã có những mô hình tài chính mới đáp ứng đúng nhu cầu kết hợp thanh khoản và sinh lời.

"Điển hình là Bộ đôi Sinh lời của VIB, gồm tài khoản siêu lợi suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card," chị chia sẻ. Theo đó, với siêu lợi suất, phần tiền chờ chi trong tài khoản vẫn sinh lời mỗi ngày với lợi suất đến 4,3%/năm, trong khi với thẻ Smart Card thì giao dịch online có thể được hoàn lại đến 5%. Tổng lợi ích đạt gần 9,3% nhưng người dùng vẫn có thể rút - nạp tùy ý mà không mất lợi tức tích lũy.

Quan trọng hơn cả, chị nhận định mô hình này khuyến khích hành vi tài chính khoa học. Khi người dùng duy trì số dư cao thì lợi tức nhận được cao và tỷ lệ hoàn tiền cũng cao hơn, từ đó họ vô tình tạo cho mình thói quen quản trị tốt dòng tiền - điều cần thiết không kém đối với những ai đang hướng đến tài chính cá nhân bền vững.

Với cách tiếp cận của bộ đôi sinh lời VIB, Thái Vân Linh tin rằng người dùng phổ thông cũng có thể tiếp cận tư duy tài chính chuyên nghiệp mà không phải bỏ ra nhiều thời gian hay phải cập nhật kiến thức khó.

Tiền phải luôn ở trạng thái đang làm việc

Với những người thường xuyên mua sắm online, nhóm khách hàng ngày càng đông tại Việt Nam, Thái Vân Linh đánh giá tính toàn cầu của thẻ VIB Smart Card là lợi thế lớn.

“Từ đặt vé máy bay, khách sạn đến học online… đều được thực hiện nhanh, tiện và có hoàn tiền”, chị nói. “Song song, tài khoản siêu lợi suất tiếp tục đảm bảo dòng tiền nhàn rỗi sinh lời đều đặn.”

Theo Thái Vân Linh, đây là “tính linh hoạt cần thiết cho tài chính hiện đại” – nơi tiền không chỉ an toàn trong tài khoản, mà còn vận hành cùng nhịp sống của người dùng. Chính việc không để dòng tiền ngủ quên giúp mỗi cá nhân có nền tảng tài chính vững vàng hơn để theo đuổi các mục tiêu lớn hơn như học tập, trải nghiệm, phát triển bản thân hay đầu tư dài hạn.

“Với tôi, điều quan trọng nhất trong quản trị tài chính ngày nay không phải là biết quá nhiều, mà là biết tận dụng đúng công cụ. Một giải pháp tài chính phù hợp sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, giảm áp lực và mở ra sự tự do lựa chọn trong cuộc sống.” Thái Vân Linh nhấn mạnh

Kết thúc cuộc trò chuyện, nữ doanh nhân tóm gọn tư duy tài chính hiện đại của mình: "Điều quan trọng là để tiền luôn ở trạng thái 'đang làm việc', dù đang gửi, chi tiêu hay đầu tư."

Theo chị, trong bối cảnh kinh tế biến động và nhu cầu cá nhân ngày càng đa dạng, những chia sẻ của Thái Vân Linh cho thấy tài chính không còn là bài toán dành dụm mà là bài toán vận hành. Khi hiểu cách phân lớp dòng tiền và chọn đúng công cụ để tiền tiếp tục làm việc, mỗi cá nhân có thể biến những khoản tiền nhàn rỗi và cả những khoản chi tiêu thành giá trị tăng trưởng mỗi ngày. Bộ đôi Sinh lời VIB là ví dụ của tư duy đó – một giải pháp đơn giản, linh hoạt và phù hợp với nhịp sống tài chính hiện đại.