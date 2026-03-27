Thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn diễn ra tôn nghiêm, trọng thể tại TP.HCM 27/03/2026 17:18

Ngày 27-3, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, Thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, được cử hành trong không khí tôn nghiêm, trọng thể.

Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM, chủ sự.

Nghi thức di quan được diễn ra trong niềm tiếc thương của cộng đoàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự Thánh lễ có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đại diện thường trú Tòa Thánh tại Việt Nam, cùng đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân. Ngoài ra còn có đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức tôn giáo và cơ quan ngoại giao.

Trước đó, linh cữu Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được di quan từ nhà nguyện cổ của Trung tâm Mục vụ sang lễ đài để chuẩn bị cử hành Thánh lễ an táng.

Đúng 8 giờ 30 phút, Thánh lễ chính thức bắt đầu. Tại buổi lễ, đại diện Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP.HCM đã công bố điện văn của Đức Thánh Cha Leo XIV, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Các giám mục, linh mục, cộng đoàn đồng tế trong Thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong điện văn, Đức Thánh Cha Leo XIV ghi nhận những năm tháng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tận tụy phục vụ trong sứ vụ linh mục và giám mục tại các giáo phận Mỹ Tho và TP.HCM, cũng như những đóng góp cho Giáo hội tại Việt Nam và Tòa Thánh. Đồng thời, Đức Thánh Cha Leo XIV gửi lời chia buồn đến Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Cũng tại Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đọc thư phân ưu, nhấn mạnh Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn là vị mục tử tận tụy, tấm gương về sự kiên trung và để lại di sản tinh thần quý báu.

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi lời phân ưu trước sự ra đi của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Theo đó, với 61 năm linh mục, 33 năm giám mục và 23 năm hồng y, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã để lại dấu ấn sâu đậm tại Giáo phận Mỹ Tho, Tổng Giáo phận Sài Gòn cũng như trong toàn thể Hội Thánh Công giáo Việt Nam.

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên nhận định, di sản mà Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn để lại rất phong phú, không chỉ ở các giáo huấn dành cho linh mục, tu sĩ, giáo dân mà còn thể hiện qua đời sống của một vị mục tử luôn tận tâm chăm lo cho đoàn chiên.

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên nhấn mạnh, trong mọi hoạt động của Hội đồng Giám mục, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn luôn thể hiện tinh thần nhiệt thành, tâm huyết, góp phần mang lại nhiều giá trị thiêng liêng cho Hội Thánh Công giáo tại Việt Nam.

Cũng tại Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn trong việc phát triển đời sống Giáo hội, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng tôn giáo và xã hội.

Dù đã từ trần, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được tin tưởng vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống tinh thần của cộng đoàn, để lại sự nâng đỡ, đồng hành trong ký ức và hành trình đức tin của Giáo hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngài cũng ghi nhận sự quan tâm của Đức Hồng y đối với các nhóm yếu thế và những nỗ lực thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo.

Đại diện Tổng giáo phận TP.HCM cũng gửi lời cảm tạ đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, chính quyền TP.HCM, các cơ quan ngoại giao, tổ chức tôn giáo cùng đông đảo giáo dân đã đến viếng tang trong những ngày qua.

Sau nghi thức từ biệt, linh cữu Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được an táng tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (số 6 Tôn Đức Thắng, TP.HCM).