Thanh niên 16 tuổi bị sát hại vô cớ trên cầu Dục Thanh chỉ vì một cái nhìn 26/10/2025 08:53

(PLO)- Sau khi đâm hai anh em ruột trên cầu Dục Thanh làm một người tử vong, một người bị thương, hung thủ đã ra đầu thú.

Sáng 26-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường; trưng cầu giám định pháp y đối với vụ án mạng nghiêm trọng tại cầu Dục Thanh, phường Phan Thiết.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Được biết, khoảng 20h40 tối 25-10, em NMT (16 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe đạp điện chở anh ruột 22 tuổi lưu thông thì có nhìn một thanh niên đang dừng xe máy mua thức ăn. Khi em T điều khiển xe lên giữa cầu Dục Thanh thì bất ngờ thanh niên trên dùng xe máy đuổi theo chặn xe gây gổ.

Hung thủ vô cớ đâm người đến đầu thú

Thanh niên đi xe máy cho rằng em T nhìn mình muốn gây sự đánh nhau rồi bất ngờ rút dao mang sẵn tấn công khiến em T gục tại chỗ và đâm bị thương người anh ruột cùng đi rồi rời khỏi hiện trường.

Hung khí gây án.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, riêng người anh của nạn nhân được xác định bị thương nhẹ ở cánh tay. Đến sáng nay 26-10, kẻ vô cớ đâm chết người trên cầu Dục Thanh là Bùi Quang Sơn (19 tuổi) ngụ Phan Thiết đã đến cơ quan công an đầu thú, nộp hung khí gây án.