An ninh trật tự

Thanh niên 16 tuổi bị sát hại vô cớ trên cầu Dục Thanh chỉ vì một cái nhìn

(PLO)- Sau khi đâm hai anh em ruột trên cầu Dục Thanh làm một người tử vong, một người bị thương, hung thủ đã ra đầu thú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường; trưng cầu giám định pháp y đối với vụ án mạng nghiêm trọng tại cầu Dục Thanh, phường Phan Thiết.

cầu dục thanh
Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Được biết, khoảng 20h40 tối 25-10, em NMT (16 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe đạp điện chở anh ruột 22 tuổi lưu thông thì có nhìn một thanh niên đang dừng xe máy mua thức ăn. Khi em T điều khiển xe lên giữa cầu Dục Thanh thì bất ngờ thanh niên trên dùng xe máy đuổi theo chặn xe gây gổ.

cau-duc-thanh (3).jpg
Hung thủ vô cớ đâm người đến đầu thú

Thanh niên đi xe máy cho rằng em T nhìn mình muốn gây sự đánh nhau rồi bất ngờ rút dao mang sẵn tấn công khiến em T gục tại chỗ và đâm bị thương người anh ruột cùng đi rồi rời khỏi hiện trường.

cau-duc-thanh (1).jpg
Hung khí gây án.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, riêng người anh của nạn nhân được xác định bị thương nhẹ ở cánh tay. Đến sáng nay 26-10, kẻ vô cớ đâm chết người trên cầu Dục Thanh là Bùi Quang Sơn (19 tuổi) ngụ Phan Thiết đã đến cơ quan công an đầu thú, nộp hung khí gây án.

PN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Cầu Dục Thanh #sát hại #cái nhìn #anh ruột #án mạng #khám nghiệm hiện trường #Phan Thiết #Vĩnh Long

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm