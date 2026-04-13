Thi hộ tiếng Anh cho người khác bị phạt 2 năm 3 tháng tù 13/04/2026 16:11

(PLO)- Do muốn kiếm thêm thu nhập, bị cáo Nguyễn Tú Ngọc đã làm giả CCCD để nhận thi hộ tin học, tiếng Anh cho người có nhu cầu, để rồi phải nhận bản án 2 năm 3 tháng tù giam.

Ngày 13-4, TAND TP.HCM hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Tú Ngọc (sinh viên, 24 tuổi), Nguyễn Vĩnh Phát (27 tuổi, nhân viên văn phòng) về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; bị cáo Hải Yến (29 tuổi, nội trợ) và bị cáo Khưu Trà My (25 tuổi, sinh viên) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cái kết cho nữ sinh muốn kiếm thêm thu nhập bằng cách nhận thi hộ tiếng Anh. Ảnh minh họa/AI

Trước đó, xét xử sơ thẩm, TAND Khu vực 1 - TP.HCM tuyên phạt bị cáo Ngọc 2 năm 3 tháng tù, bị cáo Phát 2 năm tù. Bị cáo Hải Yến và bị cáo My cùng nhận mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội danh trên.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, hai bị cáo Nguyễn Tú Ngọc và Nguyễn Vĩnh Phát quen biết nhau do Ngọc là gia sư dạy kèm tin học cho Phát.

Do muốn kiếm thêm thu nhập, Ngọc nhận thi hộ tin học, tiếng Anh cho người có nhu cầu. Để làm thủ tục và đi thi hộ, bị cáo Ngọc đã nhờ Phát đặt hoặc tự Ngọc đặt đối tượng (không rõ lai lịch) làm giả CCCD của những người thi.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 9-2023, do có nhu cầu lấy bằng tiếng Anh bậc 4 (B2) trở lên để tốt nghiệp, bị cáo Khưu Trà My liên lạc với bị cáo Ngọc qua Facebook đặt vấn đề nhờ thi hộ.

Cả hai thỏa thuận, Ngọc sẽ thi tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - VSTEP, với các chi phí, gồm: lệ phí đăng ký hồ sơ thi 1,8 triệu đồng, phí thi hộ ban đầu 800.000 đồng, tiền làm giả CCCD 2,5 triệu đồng, 60.000 đồng tiền chụp ảnh thẻ làm hồ sơ thi.

Sau đó, Ngọc liên hệ nhờ bị cáo Phát làm giả CCCD của đối tượng tên Tình (không rõ lai lịch) với giá 1,2 triệu đồng.

Vào ngày 9-9-2023 và 14-9-2023, bị cáo My đã thanh toán cho bị cáo Ngọc tổng cộng 4,3 triệu đồng. Bị cáo Ngọc đã thanh toán cho Phát 1,2 triệu đồng tiền làm CCCD giả và cho Phát thêm 200.000 đồng.

Ngày 23-9-2023, bị cáo Ngọc sử dụng CCCD giả mang tên Khưu Trà My, hình của Ngọc đi thi VSTEP. Sau khi lấy được chứng chỉ, bị cáo My đã đưa thêm cho Ngọc 600.000 đồng.

Cũng trong tháng 9-2023, bị cáo Ngọc đã nhận lời thi hộ VSTEP cho bị cáo Hải Yến, với các chi phí thỏa thuận, gồm: 1,8 triệu đồng tiền lệ phí đăng ký thi, tiền thi hộ 800.000 đồng và tiền làm CCCD giả 2,5 triệu đồng.

Bị cáo Ngọc đã thông qua bị cáo Phát để liên hệ với người tên Tình (không rõ lai lịch) làm giả CCCD. Ngọc trả chi phí 1,8 triệu đồng và cho Phát thêm 100.000 đồng.

Đến ngày 18-1-2024, bị cáo Ngọc dùng CCCD giả đi thi VSTEP cho Yến thì bị ban tổ chức kì thi phát hiện và đưa Ngọc đến cơ quan công an để làm việc.

Qua truy xét xác định vào tháng 1-2024, bị cáo Ngọc đã liên hệ và thỏa thuận để đi thi hộ VSTEP cho Huỳnh Thị Ngọc Ánh. Cả hai thỏa thuận các chi phí, gồm: phí thi hộ 850.000 đồng, chi phí làm CCCD giá 2,2 - 2,7 triệu đồng.

Do không liên hệ được với Phát, Ngọc đã tự liên hệ với tài khoản "Phượng Hoàng" (không rõ lai lịch) để đặt làm CCCD giả mang tên Ánh với giá 2,3 triệu đồng.

Ngày 19-1-2024, qua truy xét, CQĐT phát hiện Võ Minh Trí đang mang CCCD mang tên Ánh và các giấy tờ khác đi giao cho khách nên đã đưa về cơ quan công an làm việc.

Đối với Võ Minh Trí không biết trong gói hàng mà mình giao có CCCD giả nên CQĐT không xử lý. Đối với Huỳnh Thị Ngọc Ánh có hành vi thuê Ngọc thi hộ và cung cấp thông tin để Ngọc làm giả CCCD. Tuy nhiên, Ngọc chưa kịp sử dụng CCCD giả của Ánh để thực hiện hành vi trái pháp luật nên CQĐT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cấp sơ thẩm cũng nhận định đối với bị cáo Hải Yến, có 3 tình tiết giảm nhẹ TNHS, trong đó có 2 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 BLHS; bị cáo Khưu Trà My có 2 tình tiết giảm nhẹ TNHS tại khoản 1 Điều 51 BLHS. Cả 2 bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, có con nhỏ dưới 5 tuổi, bị cáo My là mẹ đơn thân... Hai bị cáo đủ các điều kiện được hưởng án treo theo Điều 65 BLHS...

HĐXX khi lượng hình nhận thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo Yến, My ra khỏi đời sống xã hội mà giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát với thời gian thử thách nhất định cũng đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo thành công dân tốt.