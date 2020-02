Bộ Công an cảnh báo việc đầu cơ khẩu trang, thuốc Tamiflu

Tối 4-2, Bộ Công an phát đi cảnh báo hiện tượng đầu cơ, sản xuất, buôn lậu khẩu trang y tế kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc.



Theo Bộ Công an, dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang có diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và một số nước, gây tâm lý bất an, lo ngại cho người dân.

Trước nguy cơ của dịch bệnh, một số đối tượng tại các TP lớn đã gia tăng đầu cơ, nâng giá, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là mặt hàng khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn.



Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn khẩu trang chuẩn bị được đưa lên biên giới để tiêu thụ. Ảnh: TT

Những người này nâng giá bán khẩu trang y tế cho người dân lên gấp 4-5 lần; mặt hàng thuốc Tamiflu tăng giá 1,5-2 lần. Một số còn thu gom khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay... vận chuyển, buôn lậu qua biên giới để kiếm lời.

“Hành vi này của các đối tượng đã trực tiếp tác động đến mục tiêu ổn định giá cả thị trường và đời sống của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội” - Bộ Công an nhận định.

Trước tình hình trên, Cục Cảnh sát kinh tế đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, hướng dẫn lực lượng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, đấu tranh.

Kết quả, công an đã xử lý 26 vụ việc liên quan đến các hành vi đã nêu trên, qua đó thu giữ hơn 422.000 khẩu trang y tế các loại và gần 4.000 chai dung dịch rửa tay không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ...

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng xử lý cương quyết đối với các cơ sở, cá nhân có biểu hiện buôn bán, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đầu cơ, găm hàng, nâng giá các mặt hàng y tế.

Bộ Công an khuyến cáo nếu người dân phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật tương tự cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ theo đường dây nóng của công an các đơn vị, địa phương.

Đồng thời, người dân nên bình tĩnh, cảnh giác trước những thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng trên các trang mạng xã hội của một số đối tượng nhằm mục đích tạo ra tình trạng khan hiếm giả, phục vụ việc đầu cơ, găm hàng, trục lợi…