Bộ Công an: Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm tham nhũng

Đảng bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ C03 đã bám sát tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, quản lý kinh tế.



Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA

Đảng bộ C03 cũng có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; là một trong những Đảng bộ triển khai sớm và hoàn thiện, kiện toàn ổn định về mô hình, tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, C03 đã chỉ đạo làm tốt công tác chuyên môn, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn, điển hình: Vụ MobiFone-AVG, vụ Nhật Cường, vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, vụ giấu doanh số thu phí, trốn thuế trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương…

Cùng với đó, công tác điều tra xử lý tội phạm đạt kết quả cao; công tác thu hồi tài sản ngày càng triệt để hơn, đặc biệt là đối với các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, thu hồi tài sản đạt 100%.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần chủ động, đổi mới của cán bộ, đảng viên C03 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Đảng bộ C03 khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thực tế công tác.

Thứ trưởng nhấn mạnh cần làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động dự báo sát, đúng để đấu tranh hiệu quả với tội phạm; gắn kết chặt chẽ giữa công tác trinh sát và công tác điều tra trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; chấp hành nghiêm pháp luật trong công tác điều tra, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; không để vi phạm trong quá trình tiến hành tố tụng...

Ngoài ra, Đảng bộ Cục C03 phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, kỷ cương, kỷ luật; các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác quản lý cán bộ, sớm phát hiện những sai phạm, lệch lạc để uốn nắn kịp thời.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Đảng bộ C03 tích cực chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm về kinh tế lợi dụng công nghệ cao để phạm tội.