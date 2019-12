Cần Thơ ra nghị quyết sáp nhập 3 phường ở Ninh Kiều

Ngày 27-12, HĐND TP Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) để quyết định một số vấn đề của TP và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP.



Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ Nguyễn Hoàng Ba đọc tờ trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại địa phương trong giai đoạn 2019-2021. Ảnh: NN

Các đại biểu HĐND TP đã xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ trong giai đoạn 2019-2021.

Cụ thể, sáp nhập 3 phường Tân An (diện tích 0,56km2, dân số hơn 5.200 người), An Hội (diện tích 0,34km2, dân số hơn 6.400 người) và An Lạc (diện tích 0,47km2, dân số hơn 10.200 người) thuộc quận Ninh Kiều để thành lập đơn vị hành chính mới, đặt tên là phường Tân An.

Sau khi sáp nhập, phường Tân An có diện tích tự nhiện là 1,37km2, dân số gần 22.000 người. Địa giới hành chính phường Tân An mới tiếp giáp các phường Cái Khế, Xuân Khánh, An Khánh, An Cư, Thới Bình (quận Ninh Kiều) và phường Hưng Phú (quận Cái Răng).

Nghị quyết giao cho UBND TP hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Ngoài các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định hiện hành, trên cơ sở cân đối ngân sách của địa phương, thì đề nghị UBND TP xem xét trình HĐND TP ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách dôi dư.

Đồng thời, chỉ đạo UBND quận Ninh Kiều, UBND các phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan cấp thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ , nếu chưa hết thời hạn theo quy định thì tiếp tục sử dụng.